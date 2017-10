Rossi: "Gara fantastica, ci ho provato fino alla fine". Dovizioso: "Ho sbagliato all'inizio"

Marc Marquez non può che essere soddisfatto dopo il suo sesto centro stagionale, più per il vantaggio che ha aumentato in graduatoria nei confronti di Andrea Dovizioso (33 lunghezze) che per la vittoria in sé, nel GP d’ Australia, 16° round del Mondiale 2017 di MotoGP.

Una gara spettacolare con tanti sorpassi e controsorpassi analizzata dal Cabronçito ai microfoni di Sky Sport:

" All’inizio di gara ho iniziato a gestire per scaldare le gomme. E’ stato come in Moto3 per la lotta che c’è stata ed io mi sono voltato indietro per vedere dove era Dovizioso perché non sapevo dove fosse. Potevo andare un po’ di più e negli ultimi 5 giri sono riuscito a cambiare ritmo come mi aspettavo. La mia strategia era questa. Era importante finire qui davanti perché in Malesia sia la Ducati che la Yamaha andranno molto forte. Onestamente mi fa più contento oggi sentire la parola 33 piuttosto che quella vittoria. L’importante ora è fare punti "

Valentino Rossi: Gara fantastica

" Mi è piaciuta un sacco questa gara, è stata fantastica. Tutti i piloti sono stati molto aggressivi, devi essere più stupido e aggressivo di loro per vincere... "

Così Valentino Rossi, pilota Yamaha, commenta il secondo posto nel Gran Premio di Australia. "Ci ho provato fino alla fine, sono contento di questo secondo posto, ringrazio il team per l'ottimo lavoro svolto nell'intero weekend", ha aggiunto il Dottore.

" E' stato un insieme di cose. Il mio errore all' inizio ha di sicuro peggiorato tutto "

Così Andrea Dovizioso commenta con amarezza il 13esimo posto nel Gran Premio di Australia che vuole dire forse addio alle ultime speranze di titolo mondiale nella classe MotoGp. "E' una grande delusione, al di là dei punti persi è la conferma che la moto non gira", ha aggiunto il pilota italiano. "Abbiamo migliorato tanti aspetti, ma quando arrivi in queste piste con curvoni molto lunghi in cui devi frenare poco si amplificano i nostri limiti. E' un peccato", ha proseguito Dovizioso. "La gomma? Non possiamo saperlo. Gomme diverse sono arrivate sul podio, quindi non darei colpa agli pneumatici. E' più un discorso di caratteristiche della nostra moto, abbiamo troppi problemi in percorrenza", ha concluso.