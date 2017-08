Dovizioso da urlo nelle seconde libere: disastro Yamaha, Rossi addirittura 14esimo

La Ducati chiude col sorriso la seconda sessione di prove libere della MotoGP nel GP della Repubblica Ceca a Brno. Il miglior tempo assoluto è stato realizzato da Andrea Dovizioso in 1’56″332, ben 398 millesimi meglio del tedesco Jonas Folger (Yamaha Tech3). Va detto che le Ducati, a differenza delle Honda di Marc Marquez e Daniel Pedrosa, hanno montato la gomma soft al posteriore per cercare la gran prestazione sul giro secco. Dovizioso, tuttavia, ha mostrato un feeling eccellente con la GP17, oltretutto su una pista, almeno sulla carta sfavorevole. Se, come pare, domenica dovesse piovere, il centauro italiano potrebbe giocarsi una carta importantissima in ottica iridata. Da segnalare come la Ducati abbia provato anche la nuova carena con Jorge Lorenzo.

La terza fila provvisoria è stata completata da un brillante Danilo Petrucci (Pramac), a conferma della competitività Ducati sulla pista ceca. Seguono il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3), lo spagnolo Hector Barbera (Ducati Avintia) ed il britannico Scott Redding (Ducati Pramac). Settimo Daniel Pedrosa, anche se lo spagnolo, per lunghi tratti, è stato il più veloce con gomma media, così come il suo compagno Marquez. Sulla distanza e sull’asciutto la Honda ha qualcosa in più. L’incerto meteo del fine settimana, tuttavia, rischia di rimescolare tutto.

Venerdì nero per la Yamaha. Tra vibrazioni e carenza di potenza, Maverick Vinales e Valentino Rossi hanno concluso rispettivamente in undicesima e quattordicesima piazza, con il Dottore lontano addirittura oltre un secondo dalla vetta.

CLASSIFICA FP2 MOTOGP, GP REPUBBLICA CECA

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.4 1’56.332

2 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.1 1’56.730 0.398 / 0.398

3 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 305.6 1’56.751 0.419 / 0.021

4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.0 1’56.862 0.530 / 0.111

5 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 309.2 1’56.864 0.532 / 0.002

6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 304.4 1’56.905 0.573 / 0.041

7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.9 1’56.933 0.601 / 0.028

8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 302.1 1’56.961 0.629 / 0.028

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.5 1’57.019 0.687 / 0.058

10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 303.5 1’57.209 0.877 / 0.190

11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 302.2 1’57.289 0.957 / 0.080

12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 308.5 1’57.314 0.982 / 0.025

13 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.2 1’57.378 1.046 / 0.064

14 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.2 1’57.396 1.064 / 0.018

15 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 307.5 1’57.637 1.305 / 0.241

16 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 306.9 1’57.869 1.537 / 0.232

17 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 296.9 1’57.992 1.660 / 0.123

18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.6 1’58.042 1.710 / 0.050

19 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 301.3 1’58.179 1.847 / 0.137

20 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.2 1’58.194 1.862 / 0.015

21 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 302.4 1’58.437 2.105 / 0.243

22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 302.1 1’58.638 2.306 / 0.201

23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 301.1 1’59.382 3.050 / 0.744