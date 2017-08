Franco Morbidelli riparte per confermare la fuga in testa alla classifica

Il Motomondiale è pronto a tornare in pista, per il decimo round della stagione 2017, in programma sul circuito ceco di Brno. La classe Moto2 torna dalle “vacanze” estive con un Franco Morbidelli che, vincendo in Germania, ed approfittando dello zero di Thomas Luthi, ha per la prima volta piazzato uno strappo importante, e vedremo quanto realmente decisivo, portandosi a +34 sull’elvetico. Un margine sicuramente rassicurante, che darà al 22enne romano, trapiantato nelle Marche, la possibilità di poter eventualmente gestire Gran Premi negativi in termini di risultato. La marcia fin qui tenuta da Franco è stata tuttavia convincente, e dunque le prospettive in vista della corsa in Repubblica Ceca sono delle migliori, nonostante lo storico sul circuito boemo non sia propriamente esaltante: due ottavi posti, nel 2014 e l’anno scorso, sono infatti i migliori piazzamenti del “Morbido” in tale scenario.

Chi può vantare, invece, già una vittoria a Brno, è il suo più diretto rivale, classifica generale alla mano, il succitato Luthi, che ha trionfato in 125 nell’ormai lontano 2005. Oltre a tale successo, lo svizzero ha conquistato altri due podi, in tempi più recenti ed in Moto2.

Non esaltante, al contempo, lo score dei più immediati inseguitori dei due nella graduatoria: infatti, sia Miguel Oliveira che Alex Marquez non vantano alcun podio, nella loro carriera, sulla pista ceca. In sostanza, per tutti i grandi protagonisti del Mondiale Moto2 2017 Brno non rappresenta propriamente il tracciato più amato, e dunque l’ulteriore motivazione di invertire la tendenza può fungere da fuoco per poter assistere ad una gara nuovamente divertente, tirata e spettacolare, come da consuetudine della categoria intermedia. Infine, sarà interessante seguire come torneranno dalla pausa estiva le due sorprese, pur con sfumature differenti, della prima parte di campionato, entrambe italiane: il navigato Mattia Pasini ed il debuttante Francesco Bagnaia.