Prove libere 1: Zarco primeggia sotto la pioggia, bene Rossi, fatica Dovizioso

Si apre all’insegna della pioggia in fine settimana del GP della Repubblica Ceca a Brno. I piloti della MotoGP hanno disputato una prima sessione di libere su asfalto bagnato, fondamentale per acquisire il giusto feeling in vista di domenica, quando le previsioni annunciano maltempo per tutta la giornata.

Il più veloce, grazie ad una zampata nel finale, è stato il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3). 2’05″201 il crono del transalpino, appena 39 millesimi meglio rispetto a Marc Marquez. Il leader del Mondiale, così come il compagno di squadra Daniel Pedrosa, 4° a +0.245, si è trovato subito a suo agio su una pista dove ha svolto dei test privati nello scorso mese di luglio. La sensazione è che qui la Honda abbia qualcosa in più, anche se la pioggia potrebbe contribuire a rivoluzionare i valori in campo.

La grande mina vagante sarà Jorge Lorenzo (Ducati). Lo spagnolo ama la pista ceca ed ha ben impressionato per tutta la sessione, chiudendo terzo a 0.120 da Zarco. Per classe e talento, il maiorchino va considerato come il possibile arbitro di questo Mondiale: di volta in volta potrebbe togliere punti ai numerosi contendenti in lizza per l’iride. Se Lorenzo ride, il compagno di squadra Andrea Dovizioso deve accontentarsi della 13ma posizione ad oltre un secondo dalla vetta. Il forlivese non ha ancora trovato l’assetto ideale sul bagnato per la sua GP17.

Mattinata all’inseguimento per le Yamaha ufficiali. Dopo un avvio lento, con vibrazioni all’anteriore e mancanza di potenza, la scuderia di Iwata ha gradualmente individuato le corrette regolazioni, piazzando Valentino Rossi e Maverick Vinales rispettivamente in quinta e sesta posizione.

Prove libere: i tempi

1 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296.4 2’05.201

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.4 2’05.240 0.039 / 0.039

3 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 296.4 2’05.321 0.120 / 0.081

4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 287.2 2’05.446 0.245 / 0.125

5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.6 2’05.712 0.511 / 0.266

6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 295.8 2’05.845 0.644 / 0.133

7 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 295.1 2’05.886 0.685 / 0.041

8 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 298.0 2’05.896 0.695 / 0.010

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.4 2’05.922 0.721 / 0.026

10 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.4 2’05.984 0.783 / 0.062

11 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 287.7 2’06.126 0.925 / 0.142

12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 291.8 2’06.147 0.946 / 0.021

13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 299.4 2’06.261 1.060 / 0.114

14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 295.0 2’06.429 1.228 / 0.168

15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 294.4 2’06.461 1.260 / 0.032

16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.8 2’06.507 1.306 / 0.046

17 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.8 2’06.622 1.421 / 0.115

18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 296.9 2’06.691 1.490 / 0.069

19 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 293.0 2’07.013 1.812 / 0.322

20 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 289.9 2’07.078 1.877 / 0.065

21 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 291.6 2’07.157 1.956 / 0.079

22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 282.5 2’07.613 2.412 / 0.456

23 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.5 2’07.801 2.600 / 0.18