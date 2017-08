Valentino Rossi e Brno: una pista amica da più di 20 anni, nel 1996 la prima vittoria nel mondiale

Diciotto Agosto 1996, prima vittoria di Valentino Rossi nel Motomondiale. Basterebbe tale assunto per far comprendere come tra il marchigiano e la pista di Brno, teatro del Gran Premio di Repubblica Ceca in programma nel prossimo week-end, vi sia un rapporto speciale, un feeling duraturo nel tempo e pronto, potenzialmente, a rinnovarsi, stante l’alto gradimento che il 38enne di Pesaro ha verso l’autodromo boemo.

Sono infatti ben 7 i successi ottenuti da Rossi in tale scenario: il suddetto, primo in carriera, è anche l’unico conquistato in 125. Ne sono arrivati poi un altro in 250, uno in 500 e quattro in MotoGp, l’ultimo dei quali datato 2009, al termine di un epico duello con Jorge Lorenzo, allora suo compagno di squadra in Yamaha, risolto in favore dell’italiano anche grazie alla caduta dell’iberico, in un tentativo di attacco nei confronti del rivale.

Da quel momento in poi non sono arrivate ulteriori prime posizioni, ma ben tre podi nelle ultime edizioni della corsa, con due terzi posti ed un secondo, risalente al 2016. Il tracciato, molto filante e con qualche accelerazione di un certo rilievo, si presenta come buono per la Yamaha, che punta sin da subito a ricucire le distanze da Marc Marquez, leader del Mondiale MotoGp e mai particolarmente a suo agio tra le pieghe di Brno.

