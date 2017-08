Valentino Rossi: "Splendidi ricordi a Brno: lavoreremo per essere sempre sul podio"

Poche piste per Valentino Rossi sono speciali come Brno. Sul tracciato ceco iniziò l’epopea del Dottore ben 21 anni fa con la prima vittoria nel motomondiale. Da quel giorno sono arrivati 9 mondiali, 357 GP, 115 vittorie e 225 podi: una sola cosa è rimasta la stessa di allora l’amore per la velocità e per la moto e la competitività di Valentino che domenica proverà a regalarsi un’altra vittoria per alimentare la rincorsa al 10° titolo iridato.

" Brno è una pista che mi piace molto, ho molti ricordi di questo circuito e spero di poter fare un'altra bella corsa in questo weekend . Mi sono riposato durante queste vacanze. Ho passato molto tempo con i miei amici, ma sono tornato ad allenarmi e prepararmi il più presto possibile e mi sento bene. Mi sono allenato in palestra e in bicicletta, ma ora vorrei tornare alla mia M1 e lavorare insieme alla mia squadra. Il Mondiale è ancora aperto e dobbiamo lavorare sodo per essere sempre sul podio". "

Vinales: "D’ora in avanti basta con gli errori"

Carico e voglioso di tornare in pista dopo la lunga pausa estiva anche Maverick Vinales, secondo in classifica generale e che vuole ritrovare una vittoria che manca dal 21 maggio

" Dobbiamo concentrarci sulla seconda metà della stagione, perché sarà fondamentale se vogliamo lottare per il titolo Mondiale: d’ora in avanti non c’è più margine per degli errori. Mi sono allenato durante queste settimane per essere pronto per Brno e Austria, due circuiti, che mi piacciono e dove penso di poter essere forte. "