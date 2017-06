GP Catalogna in diretta tv e Live-Streaming

Programma GP Catalogna

Venerdì 9 giugno

Prove libere 1 ore 9:55 Live

Prove libere 2 ore 14:05 Live

Sabato 10 giugno

Prove libere 3 ore 9:50 Live

Prove libere 4 ore 13:30 Live

Qualifiche ore 14.10 Live

Domenica 11 giugno

GP Catalogna ore 14:00 Live

2017, Andrea Dovizioso, Maverick Viñales, GP Italia, Getty ImagesGetty Images

GP Catalogna in tv: la diretta della gara sarà trasmessa anche in chiaro

L’intero weekend del GP di Catalogna a sarà trasmesso su Sky Sport MotoGp, canale 208 di Sky. La sintesi delle qualifiche e le gare delle tre classi (MotoGP, Moto2 e Moto3) saranno anche trasmesse in chiaro, in diretta, su TV8.

GP Catalogna in Live-Streaming

Il GP di Catalogna sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet e su TV8.

GP Catalogna: informazioni

Data orario e luogo: domenica 11 Giugno 2017, Circuit de Barcelona-Catalunya

Precedente GP: GP d'Italia – Circuito del Mugello Live | Report | Dichiarazioni

Prossimo GP: GP d'Olanda - Circuit Assen - Domenica 25 Giugno ore 14:00 Live