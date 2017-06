Honda col fiatone: per Marc Marquez e Daniel Pedrosa è già un’ultima spiaggia?

Il GP di Catalogna della MotoGP sarà decisamente importante per la stagione proprio di due catalani: Marc Marquez (nato a Cervera) e Daniel Pedrosa (di Sabadell), in rigoroso ordine alfabetico. I due rappresentati del team Repsol Honda, infatti, sbarcano sul circuito di casa per dare una sterzata ad un campionato che, fino a questo momento, hanno vissuto con troppi alti e bassi.

Per valutare l’andamento dei due catalani partiamo da Dani Pedrosa che procede a braccetto con Marc Marquez a quota 68 punti, in quarta posizione. L’esperto spagnolo, che spegnerà 32 candeline a settembre, si stava segnalando come grande sorpresa di questo avvio di 2017 grazie alla vittoria di Jerez e ai due terzi posti del Texas e di Le Mans (abbastanza casuale) ma, dopo un GP d’Italia anonimo, ha rovinato tutto cadendo e portando con sé l’incolpevole Cal Crutchlow. Uno “zero” che fa il pari con la caduta in Argentina.

Marc Marquez, dal canto suo, paga a caro prezzo due grandi aspetti: non aver trovato ancora il giusto feeling con la propria moto (soprattutto per colpa del nuovo motore) ed essere caduto in due occasioni (a Termas De Rio Hondo quando era in fuga, ed a Le Mans quando provava a tenere il ritmo dei migliori). Due “zero” pesantissimi, che vanno di pari passo con due soli podi: una vittoria, come sempre, ad Austin, ed un secondo posto a Jerez, mentre a Losail e Mugello non ha fatto meglio di un quarto e sesto posto.

Se il ventiquattrenne campione del mondo in carica dovesse confermare questo trend anche nelle prossime gare, correrà seriamente il rischio di vedere scappare definitivamente Maverick Vinales che, al momento, lo precede di ben 37 punti, e di alternare una stagione perfetta, o quasi, ad una con troppe sbavature. L’anno scorso arrivò il titolo, nel 2015 concluse al terzo posto con ben 5 ritiri, mentre nel 2014 dominò con 10 vittorie di fila per iniziare la sua annata (13 in totale).

Due andamenti simili per i due iberici che raccolgono ben 4 ritiri in 6 tappe del Mondiale. Se Marquez e Pedrosa vogliono voltare pagina e mettersi davvero alla caccia di Vinales devono cambiare passo immediatamente, sfruttando magari il circuito di casa dove l’anno scorso terminarono entrambi sul podio (vinse Valentino Rossi). Pedrosa ha una buona tradizione a Barcellona da quando è in MotoGP grazie ad una vittoria e sei podi (quando non era infortunato) mentre il suo compagno di scuderia ha un successo e due podi.

Il tempo stringe e la davanti in vetta al Mondiale nessuno aspetta. Ora o mai più per le due Honda, anche per dare un segnale forte ai rivali. Tutti propositi che non posso prescindere dal guidare meno al limite ed evitare ulteriori cadute che rovinerebbero totalmente il campionato, e dal capire meglio la nuova moto, con un motore particolare, la cui erogazione non è stata ancora del tutto capita, specialmente da Marquez. Catalani all’assalto del GP di casa. La stagione 2017 sarà ancora aperta per loro?

Foto: Lorenzo DI Cola