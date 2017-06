Libere 3: Marquez in vetta, Rossi e Viñales out dalla Q2, Ducati promosse

La FP3 della MotoGp è solitamente un turno fondamentale in ottica accesso alla Q2 della qualifica, essendo il momento deputato al time-attack finalizzato a ciò. A maggior ragione lo è stato in questo caso, data la modifica intercorsa al layout del circuito (leggi qui per maggiori approfondimenti) che, di fatto, ha azzerato le sessioni del venerdì, togliendone valore al fine della combinata dei tempi, lasciando ai piloti solo i 45 minuti del sabato mattina per definire chi andrà a giocarsi le prime quattro file della griglia di partenza e chi, invece, sarà costretto giocoforza a passare dalla Q1 per non partire indietro.

Spagnoli scatenati sulla pista di casa, con Marc Marquez (Team Hrc) che ha chiuso al comando, con il tempo di 1:44.178. Il campione del mondo in carica, nonostante una scivolata alla curva 10 nei primissimi minuti della sessione, è parso molto a suo agio sul circuito di Barcellona. Il 24enne di Cervera ha preceduto tre suoi connazionali: Dani Pedrosa (Team Hrc, 2° a 101 millesimi) e due grandi sorprese odierne, Alvaro Bautista (Team Aspar Ducati) ed Aleix Espargaro (Aprilia), 3° e 4° a due decimi dal leader della classifica dei tempi.

Bilancio positivo per Ducati, che porta anche tutte le moto ufficiali nella top-ten e dunque in Q2: il migliore è Andrea Dovizioso, 5° a 4 decimi, a precedere di pochi millesimi Jorge Lorenzo, con Danilo Petrucci (Team Pramac) 9° a 503 millesimi. Tra gli italiani, spiragli positivi per l’ufficiale Suzuki Andrea Iannone, 7° a poco meno di 5 decimi da Marquez.

Chi è parso in grande difficoltà è Yamaha: la casa di Iwata, che non ha svolto i test privati disputati qualche settimana fa, a differenza delle rivali Honda e Ducati, non è riuscita a piazzare alcun pilota nella Q2 diretta, costringendo i propri centauri a dover superare la tagliola della Q1. Maverick Vinales ha chiuso 13° a 711 millesimi, Valentino Rossi 15° a poco meno di 9 decimi dalla cima della classifica.

CLASSIFICA FP3 GP CATALOGNA 2017 (TOP TEN):

1° Marquez (Spagna-Honda) 1:44.178

2° Pedrosa (Spagna-Honda) +0.101

3° Bautista (Spagna-Ducati) +0.217

4° A. Espargaro (Spagna-Aprilia) +0.231

5° Dovizioso (Italia-Ducati) +0.437

6° Lorenzo (Spagna-Ducati) +0.445

7° Iannone (Italia-Suzuki) +0.478

8° Redding (Gran Bretagna-Ducati) +0.498

9° Petrucci (Italia-Ducati) +0.503

10° Barbera (Spagna-Ducati) +0.562