Petrucci, ottimo terzo posto: "Mi sono giocato tutti i jolly"

"Con questo caldo era molto difficile. Sarà importante domani partire davanti, c'è un degrado alto delle gomme a causa del caldo e sono preoccupato". Così Danilo Petrucci, pilota della Ducati, commenta l'ottimo terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Catalunya. "Ho rischiato tanto in quel giro, mi sono giocato tutti i jolly. Ho pensato che anche un quarto o quinto posto andava bene ma sono rimasto terzo e meglio ancora", ha aggiunto ai microfoni di Sky.

Pedrosa: "Già due pole quest'anno"

"Sono contento e sorpreso, quest'anno sono già due pole". Così Dani Pedrosa, pilota della Honda, commenta ai microfoni di Sky la pole position nel Gran Premio di Catalunya valido per il Mondiale MotoGp. "Sono contento del lavoro della squadra, ora cercheremo di trovare il set-up giusto per la gara e tenere le gomme fino alla fine visto il caldo. Vediamo se riusciremo a fare tutto giusto per domani", ha aggiunto lo spagnolo.

Lorenzo: "Grande risultato"

"Ogni gara facciamo qualche piccola cosa diversa. A Jerez il primo podio, qui la prima fila. Ma manca domani che è la cosa più importante". Così Jorge Lorenzo, pilota della Ducati, commenta la seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Catalunya. "E' un grande risultato il secondo posto, abbiamo lavorato sul pneumatico usato e se facciamo una bella partenza domani potremo anche essere davanti alla prima curva", ha aggiunto lo spagnolo ai microfoni di Sky.