Prove Libere 2: Franco Morbidelli si riprende lo scettro, Attardato Luthi (9°)

Franco Morbidelli prova a mettere le cose in chiaro, nel secondo turno di libere della Moto2 valide per il GP di Catalogna 2017, settima prova stagionale. Il 22enne romano del Team Marc Vds ha chiuso al comando la FP2, siglando il crono di 1:49.731, unico ad abbattere il muro del minuto e 50 secondi. Tanto lavoro con gomma usata per il “Morbido”, con la zampata finale che gli ha consentito di prendere la testa della sessione, macchiata da una scivolata (senza conseguenze) nei secondi conclusivi, avvenuta alla curva 5.

Dietro di lui, al 2° posto, si è posizionato Alex Marquez, compagno di team del leader del Mondiale Moto2, staccato però di oltre tre decimi. Il 21enne iberico, tuttavia, è parso alquanto pimpante nella sessione pomeridiana, su di una pista che lo ha spesso visto protagonista, almeno durante la sua esperienza in Moto3.

Pagano un gap pesante gli altri inseguitori, guidati da una coppia italiana: 3° è Simone Corsi (Speed Up) a 627 millesimi, 4° il vincitore del Mugello, Mattia Pasini (Team Italtrans) ad oltre 7 decimi dalla vetta dei tempi. Subito dietro di loro, in quinta posizione, l’ottimo rookie spagnolo di Gresini Jorge Navarro, a lungo in testa nella FP2 e protagonista di un bel turno, sul tracciato che, nel 2016, lo aveva visto conquistare la prima vittoria in carriera.

Il leader della sessione mattutina, il portoghese di Ktm Miguel Oliveira, è solo 8° ad un secondo e 10 millesimi, precedendo di un soffio Thomas Luthi (Team CarXPert Interwetten, 9°), il più immediato inseguitore di Morbidelli nella classifica iridata.

CLASSIFICA FP2 MOTO2 GP CATALOGNA 2017 (TOP TEN):

1° Morbidelli (Italia-Kalex) 1:49.731

2° Marquez (Spagna-Kalex) +0.316

3° Corsi (Italia-Speed Up) +0.627

4° Pasini (Italia-Kalex) +0.734

5° Navarro (Spagna-Kalex) +0.766

6° Hernandez (Colombia-Kalex) +0.794

7° Bagnaia (Italia-Kalex) +0.958

8° Oliveira (Portogallo-Ktm) +1.010

9° Luthi (Svizzera-Kalex) +1.022

10° Nakagami (Giappone-Kalex) +1.030