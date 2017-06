Prove libere 2: Marc Marquez fa il vuoto, ma le Ducati rispondono presenti; Rossi 10°

Marc Marquez fa doppietta e conclude in prima posizione anche la FP2 della MotoGP in vista del GP di Catalogna di domenica, dopo aver fatto segnare il miglior tempo anche in mattinata. Il catalano domina la seconda sessione di libere grazie ad un ottimo 1:44.295 (nonostante si sia trovato la moto di Loris Baz per terra all’uscita della chicane finale).

Alle spalle del campione del mondo in carica, a debita distanza (quattro decimi) troviamo un redivivo Jorge Lorenzo che quando sente aria di casa riesce a portare la sua Ducati nelle prime posizioni. Terzo posto a mezzo secondo per Jonas Folger (Yamaha Tech3) che precede di pochi millesimi un buon Andrea Dovizioso, che conferma l’ottimo stato psicofisico dopo la vittoria del Mugello.

Completano le prime dieci posizioni il nostro Danilo Petrucci (Pramac Ducati) a poco meno di sei decimi, sesto Tito Rabat (EG 0,0) a 7 decimi da Marquez, settimo Johann Zarco (Yamaha Tech3) in 1:45.063, quindi Daniel Pedrosa (Honda) ottavo, Alvaro Bautista (Aspar Ducati) nono e Valentino Rossi (Yamaha) solamente decimo a quasi nove decimi di distacco. Andrea Iannone (Suzuki) è giunto tredicesimo ad oltre un secondo da Marquez, mentre ha fatto anche peggio Maverick Vinales (Yamaha) che si classifica appena diciassettesimo a un secondo e mezzo.

La FP2 si è dimostrata una sessione difficile da leggere per le Yamaha ufficiali che hanno faticato parecchio, mentre ha messo in mostra una ottima Honda (che fa la differenza nelle chicane grazie ad una eccellente maneggevolezza) e una Ducati in grande spolvero (e che sfruttano i test disputati su questa pista poche settimane fa). Dopo il doppio podio del Mugello le moto bolognesi si confermano ai piani alti anche in una pista solitamente poco amica e sorprende in positivo il secondo posto di un Lorenzo che sembrava smarrito fino al GP d’Italia.

Domani FP3 e FP4 saranno fondamentali per Rossi e Vinales che appaiono in grande difficoltà su un tracciato che, solitamente, esaltava le qualità della loro moto.

CLASSIFICA FP2 MOTOGP: