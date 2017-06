Rossi: "A Barcellona per dare il massimo, voglio il podio"

" Avrei preferito avere una sosta di una settimana dopo la gara del Mugello per recuperare nel migliore dei modi. Comunque, sono contento della gara che ho fatto, la moto è andata bene e in Barcellona spero di poter andare ancora meglio, vorrei andare sul podio. "

Valentino Rossi archivia il quarto posto di domenica scorsa e si proietta così al prossimo appuntamento del Motomondiale, il Gran Premio di Catalogna in programma nel weekend. Il pilota della Yamaha è sceso in pista al Mugello in condizioni non ottimali, dopo aver riportato una caduta durante un allenamento in motocross.

" Barcellona è un circuito che mi piace veramente, anche se è una pista con meno grip e dobbiamo cercare di trovare un buon set-up per rendere i pneumatici migliori. Lunedì avremo anche una giornata di prove e la useremo per provare altre soluzioni. Questo è un altro Gran Premio dove c'è una bella atmosfera, con tanti tifosi entusiasti. Siamo pronti a fare del nostro meglio. "

" Montmelò è una pista molto speciale per me, è come fosse il mio Gran Premio di casa. È una pista che mi piace e si adatta al mio stile di guida e spero così anche per la moto. "

Maverick Viñales guarda con ottimismo al prossimo appuntamento del Motomondiale, il Gran Premio di Catalogna in programma nel weekend.