Rossi contro il Gp di Thailandia: "Tracciato noioso e lontano da tutto"

" Sono stato in Thailandia con la Yamaha, il tracciato è noioso e non interessante. Ci sono poche curve e tanti dritti, non mi pare la destinazione migliore così come la posizione del tracciato, è lontano da tutto "

Valentino Rossi, parlando in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Catalogna, non approva l'introduzione del Gran Premio di Thailandia nel calendario MotoGp a partire dalla prossima stagione. "18 gare credo sia già un bel numero, se si passa a 19 non cambia il mondo ma rimanere a 18 sarebbe meglio - ha aggiunto il pilota di Tavullia - Non sono sinceramente contento di andare in Thailandia, poi se bisogna farlo andiamo".

" Per domenica l'obiettivo è un posto sul podio. Il problema è soprattuto la mancanza di aderenza, speriamo si possa fare qualcosa nel futuro. Le mie condizioni fisiche stanno migliorando ma per essere al 100% ci vorrà un'altra settimana. Dover fare queste due gare (Mugello e Montmelò, ndr) così ravvicinate è un vero peccato. Il calendario è molto fitto "

A proposito della lotta per il Mondiale il pesarese ha evidenziato che "l'errore di Le Mans lo reputo molto grave in chiave classifica - ha concluso - Ora dobbiamo essere più forti e competitivi". "Per fortuna al Mugello ho fatto una buona gara anche se ho sofferto un po' sulla lunga distanza - ha poi aggiunto il 'Dottore' - Dobbiamo lavorare bene da domani anche perché noi non abbiamo fatto i test di qualche settimana fa qui; studieremo la nuova parte finale e capiremo la potenza della nostra moto".

Marquez: "Nel 2015 eravamo persi, ora abbiamo ritrovato la bussola"

"Nel 2015 eravamo completamente persi, ora sappiamo esattamente dove sono i problemi. Se li risolviamo possiamo essere molto competitivi su una serie di tracciati. Stiamo lavorando sul set-up e su quei problemi". Marc Marquez parlando in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Catalogna non è preoccupato del distacco di 37 punti in classifica dal leader del Mondiale Maverick Vinales. "Se raggiungeremo condizioni migliori possiamo fare bene - ha aggiunto il pilota della Honda Hrc - Ci stiamo lavorando e continueremo a trovare il modo migliore per recuperare questo svantaggio". Parlando della gara di domenica sul circuito del Montmelò "anche se è vero che non è uno dei migliori per me i test sono andati bene, vedremo come andrà con l'aderenza - ha proseguito - Domenica sembra che farà molto caldo, cercheremo di ottenere la migliore aderenza possibile, credo comunque che potremo fare una buona gara".

Dovizioso: "Sono qui con belle sensazioni"

"Qui è una pista diversa e difficile e questo fine settimana sarà un punto interrogativo. Il caldo e il grip potranno cambiare le cose ma sono qui con belle sensazioni". Non può che essere ottimista Andrea Dovizioso, reduce dalla vittoria del Gran Premio d'Italia, in vista del Gran Premio di Catalogna in programma domenica sul circuito del Montmelò. "E' stata una gara bellissima, avevo qualche dubbio sulla mia condizione - ha aggiunto in conferenza stampa il pilota forlivese, che era stato male durante la notte - ma in corsa non ho avuto problemi. Ducati ha lavorato bene al Mugello e abbiamo gestito ottimamente la gara".

Vinales: "Montmelò mi piace"

"Speriamo di fare una bella corsa; mi piace questa pista, mi piace il calore del pubblico". Il pilota della Yamaha Maverick Vinales è carico in vista del Gran Premio di Catalogna, in programma nel weekend sul circuito del Montmelò. "Il nuovo disegno si adatta al mio stile di guida", ha aggiunto il leader del Mondiale, che ha un vantaggio di 26 punti su Andrea Dovizioso, il primo inseguitore. "E' una bella situazione - ha ammesso lo spagnolo - Ora dobbiamo lavorare sulla gara nella quale le condizioni dell?asfalto e il gran caldo potranno essere una variabile importante".