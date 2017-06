Valentino Rossi: "Difficile guidare con ogni gomma, abbiamo grossi problemi: sarà una gara dura"

La peggiore qualifica dell’anno. Valentino Rossi sul circuito di Montmelò, tracciato in cui ha trionfato ben 10 volte in carriera, è atteso ad un’impresa clamorosa per rimontare dalla quinta fila ed ottenere almeno quel podio che alla vigilia sembrava essere l’obiettivo minimo di questa trasferta catalana per il Dottore. Rossi è amareggiato e non nasconde la propria preoccupazione ai microfoni di Sky Sport.

" Sinceramente mi aspettavo di soffrire un po’ meno, avevamo delle cose buone da fare sulla moto, come successo a Jerez facciamo fatica, e la pista sembra peggio di ieri, è difficilissimo guidare, difficilissimo con tutte le gomme, abbiamo grossi problemi. Sono stato anche un pelo sfortunato altrimenti sarei potuto partire più avanti, partire 13° sarà un problema, ci attende una gara dura. Le medie vanno meglio per 5 giri, solo che dopo ce ne sono altri 20, le dure vanno male dall’inizio alla fine, abbiamo ancora un po’ di tempo vediamo di riuscire a migliorare nel passo e vediamo domani. Come sempre togli potenza e la moto spinna meno e va più piano, bisognerebbe avere potenza e spinnare meno, bisogna trovare il giusto bilanciamento. "