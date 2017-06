Valentino Rossi: "Faccio un grosso in bocca al lupo a Max Biaggi, ha preso una brutta botta"

La pioggia di questa mattina ha rovinato il turno, avremmo avuto bisogno di girare un po' di più perché qui non siamo venuti a fare test. Quindi il turno vero è stato solo al del pomeriggio". Così Valentino Rossi ha commentato dopo la giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna. "Con le gomme da gara non è andata malissimo, come passo siamo in tanti, anche se dobbiamo lavorarci. Come passo però siamo tutti lì", ha spiegato il pilota della Yamaha ai microfoni di Sky Sport. "Comunque le prime sensazioni della moto non sono male, abbiamo provato a bilanciare la moto. Mi aspettavo meglio dalla gomma morbida, speravo di essere un po' più avanti, anche se con i tempi siamo tutti vicini". Rossi ha commentato la nuova curva S introdotta: "La nuova 'S' è bruttissima e pericolosissima. Per me così non è una pista a livello della MotoGp, devi fare due-tre passaggi di asfalto. Io spero che oggi pomeriggio tutti i piloti siano d'accordo a rifare la 'S' dell'anno scorso che è stretta però è una pista. Questo invece è un pezzo attaccato ad una pista". Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport il pilota di Tavullia ha chiesto informazioni su Max Biaggi:

" È cascato come me? Allora ha preso una brutta botta, mi spiace: gli faccio un grosso in bocca al lupo, fa piacere non sia grave "

Vinales: "Impossibile non cadere con la media"

"Al mattino la moto andava abbastanza bene, avevo abbastanza grip con la gomma soft, ma nel pomeriggio con la media era praticamente impossibile non cadere. Una cosa incredibile, difficile da credere". Così Maverick Vinales ha analizzato la difficile giornata vissuta a Montmelò nella giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna. Lo spagnolo della Yamaha, leader del Mondiale, ha chiuso la pomeriggio con il 17° tempo. "E' difficile lavorare quando le gomme non vanno, è stato un pomeriggio complicato, non ci stiamo capendo niente", ha aggiunto. Poi ha definito la nuova chicane "molto rischiosa, troppo lenta. Se qualcuno cade, c'è il rischio che finisca in mezzo, è un punto difficile del circuito".

Marquez: "Domani più competitivi"

“Il test che abbiamo fatto poche settimane fa qui ci ha aiutato a fare bene. Domani potremo essere ancora più competitivi. È importante trovare un buon passo gara". Inizia bene il fine settimana barcellonese per Marc Marquez, campione del mondo in carica e portacolori Repsol Honda. Ci sia aspettava una risposta delle moto di Tokyo e questa è arrivata con il primato del venerdì catalano. "Ho girato solo con la gomma dura non trovandomi particolarmente bene con le altre mescole”, ha aggiunto.