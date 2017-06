Valentino Rossi sarà al 100% fisicamente a Barcellona? Serve il top sotto ogni punto di vista

Nemmeno il tempo di archiviare il week-end del Mugello, che la MotoGp è pronta ad affrontare un altro appuntamento in calendario nel Mondiale 2017: la seconda gara in terra spagnola, sul circuito catalano di Barcellona. Tale situazione, che propone dunque il classico back-to-back, può non essere il massimo per un Valentino Rossi che, a seguito dell’incidente patito poco meno di due settimane fa con una moto da cross, indubbiamente non è al meglio della sua condizione fisica, tra danni riportati e, forse ancora di più, scarso allenamento in preparazione all’evento.

Il tracciato situato alle porte della città catalana presenta anch’esso caratteristiche estreme, con forti staccate e tanto guidato, il tutto “appesantito” dal presumibile grande caldo che normalmente accompagna lo svolgimento del fine settimana iberico. Elementi che, se combinati, rendono il circuito di Barcellona uno dei più duri da affrontare per i piloti, a prescindere dalla forma fisica che questi hanno. Ecco che, dunque, il pesarese della Yamaha è chiamato a tirarsi a lucido nella maniera migliore possibile, onde evitare cali eccessivi di forma nel corso del Gran Premio, che contro certi avversari possono rappresentare una pietra tombale riguardo alle ambizioni di risultato, come si è visto nella corsa di domenica.

Anche perché, archiviato il primo terzo di stagione 2017, il bilancio rispetto al compagno di team Maverick Vinales è abbastanza impietoso: nelle quattro corse che hanno entrambi concluso, il 22enne leader della classifica Mondiale MotoGp è sempre arrivato davanti al 38enne pesarese. Considerato il ritardo accumulato da Valentino, già superiore ad un GP (30 punti), è quantomai evidente che serve iniziare ad arrivare davanti a “Top Gun”, se si vuole cullare una qualche ambizione iridata. Anche perché, proprio al Mugello, si è visto come Vinales sappia anche ragionare, evitando di correre rischi superflui ed accontentandosi del risultato, dimostrando dunque di acquisire, passo dopo passo, quella maturità fondamentale per chi vuole giocarsi al meglio le sue chance di vittoria del titolo.

Sulla carta, guardando allo storico di Rossi, questo periodo del campionato presenta una serie di piste buone per Valentino, al fine di provare a dare una zampata significativa ai suoi rivali: tre sono già andate in archivio non nella maniera migliore, vedremo le prossime (Barcellona, ma anche Assen a fine Giugno) cosa riserveranno al nove volte campione del mondo. Buona parte delle sue ambizioni future, in ottica Mondiale 2017, passa da qui.

