Andrea Dovizioso mago della pioggia nelle seconde libere, Rossi decimo

Sessione bagnata nelle prove libere 2 della MotoGP nel GP di Francia a Le Mans. La pioggia intensa non ha permesso ai piloti di migliorare i tempi fatti segnare al mattino. Ducati in grande spolvero in queste condizioni, con Andrea Dovizioso capace di far segnare il crono più veloce in 1’41″673, appena 43 millesimi meglio dello spagnolo Marc Marquez (Honda).

Terza e quarta posizione per le Ducati Pramac di Danilo Petrucci e del britannico Scott Redding, due piloti che sanno esaltarsi sotto l’acqua. Quinto Andrea Iannone (Suzuki), seguito dallo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati Aspar) e dal britannico Jack Miller (Honda Marc Vds Racing).

La prima delle Yamaha è quella dello spagnolo Maverick Viñales, ottavo a 1″221 dalla vetta, subito davanti ad un ottimo Sam Lowes (Gran Bretagna) con l’Aprilia.

Segnali incoraggianti per Valentino Rossi. Al di là del decimo posto a +1.333, il 38enne di Tavullia ha mostrato un buon feeling in condizioni di asfalto umido, anche se la giornata odierna si rivelerà interlocutoria, in quanto qualifiche e gara dovrebbero disputarsi sull’asciutto.

Più lontani gli spagnoli Jorge Lorenzo (Ducati) e Daniel Pedrosa (Honda), rispettivamente 15° e 21°: entrambi hanno preferito non forzare.

La top 10 delle seconde libere

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 297.9 1’41.673

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.6 1’41.716 0.043 / 0.043

3 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 293.9 1’41.906 0.233 / 0.190

4 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 294.5 1’41.925 0.252 / 0.019

5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.9 1’42.078 0.405 / 0.153

6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 297.1 1’42.625 0.952 / 0.547

7 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 288.3 1’42.729 1.056 / 0.104

8 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.7 1’42.894 1.221 / 0.165

9 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.8 1’42.998 1.325 / 0.104

10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.2 1’43.006 1.333 / 0.008

Novità: gioca in diretta e vinci con FANTASYTEAM

FANTASYTEAM! Schiera i tuoi piloti sulla griglia di partenza per ogni Gran Premio, gioca in diretta, divertiti e scopri subito se hai vinto premi in denaro