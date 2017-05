Le pagelle: vittoria decisiva di Viñales, Rossi sbaglia sul più bello

Maverick VIÑALES 10: Chi vince ha sempre ragione, chi non cade è sempre migliore di chi cade. Inutile dire che la meritava Rossi la vittoria: il Dottore è caduto, Viñales no. Lo spagnolo fa una grande corsa: prima all'inseguimento di Zarco, poi leader della gara. Nel finale duella con Valentino fino al successo. Una vittoria importantissima, che lo pone come favorito per il mondiale.

Johann ZARCO 9: Signori, questo non è proprio giovanissimo, ma siamo di fronte ad un gran pilota. Nella stagione di debutto della MotoGP prima va in testa in Qatar, poi è autore di solidissime prestazioni. A Jerez il risultato che conta: un secondo posto meritatissimo, il primo podio della carriera. Fa benissimo Tech3 a rinnovargli subito il contratto.

Dani PEDROSA 8: Altra grande gara dopo il trionfo di Jerez. Dopo il disastro di ieri, parte a razzo recuperando subito sui primi. Regola successivamente la concorrenza di Crutchlow e Dovizioso, per poi spingere su Marquez. Le cadute di Marc e Rossi gli regalano il podio che lo issa al secondo posto nel mondiale.

Andrea DOVIZIOSO 7: Buonissima prestazione di Andrea, che rimane per lunghi tratti al passo della Honda di Pedrosa. Dopo il podio di Jerez, arriva un altro buon risultato per la Ducati. Il distacco dai primi rimane comunque molto elevato.

Valentino ROSSI 6: Guadagna la sufficienza per la grande gara fatta, ma l'ultimo giro non è certo da Valentino. Era davanti con la vittoria in pugno, Ma prima il lungo e il controsorpasso, poi l'errore finale. Se vuole vincere la Decima si devono evitare questi sbagli. Ci sta la voglia di trionfare, ma dopo il primo errore era meglio accontentarsi della seconda piazza.

Andrea IANNONE 5: Malissimo ieri in qualifica, in gara agguanta un decimo posto grazie alle cadute e ai tanti ritiri. Deve dare risposte alla Suzuki, ci si aspetta molto di più da lui.

Marc MARQUEZ 4: Dopo la buona prestazione di Jerez, la Honda incassa la sconfitta di Le Mans. Marc prova a limitare i danni, ma mentre Pedrosa va a podio, il Cabroncito finisce a terra a metà gara, uno zero gravissimo in ottica classifica. Questa MotoGP è difficilmente decifrabile, dove in una gara domina una moto, due settimane dopo stravince l'altra. In questa maniera chi sbaglia di meno porta a casa il bottino grosso, lui sta facendo troppi errori.