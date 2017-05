Miller è il più veloce davanti a Marquez nelle prime libere, Rossi ottavo

E’ un Jack Miller a dir poco straordinario quello che si è esibito nel corso delle prove libere 1 del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2017 di MotoGP. L’australiano della Honda ha letteralmente volato sull’asfalto umido/asciutto di Le Mans, impressionando per coraggio e capacità di adattamento.

L’1’37″467 è valso a Jack la vetta della graduatoria rifilando distacchi abissali alla concorrenza. Ha limitato i danni, se si può dire, Marc Marquez, alfiere del Team Honda ufficiale. Il Cabronçito ha ottenuto il 2° crono ad 1″288 dal compagno di marca affrontando le insidiose curve dei 4.2 km francesi con circospezione senza esagerare troppo con il gas. Una versione, dunque, decisamente controllata quella del campione del mondo 2016. Alle spalle dell’iberico il sempre più convincente Johann Zarco (+1″781), in sella alla Yamaha Tech3, che sul tracciato di casa è motivato ad ottenere un gran riscontro.

Per trovare gli altri top rider dobbiamo scorrere la classifica fino all’ottavo posto con Valentino Rossi preceduto da Cal Crutchlow (Honda), Loris Baz (Ducati), Karel Abraham (Ducati) ed anche dalla Ktm di un sorprendente Bradley Smith, assai a proprio agio in queste condizioni particolari. Qualche problema, invece, per il 46 specie nella prima parte del turno per via di una gestione della frenata ancora lontana dall’ideale. L’1’40″894 strappato negli ultimi minuti non può di certo soddisfarlo.

Più indietro Maverick Vinales (10°) ma il Top Gun del Motomondiale ha girato nell’intero turno con gomme da bagnato non andando a cercare la prestazione anche quando la pista era più asciutta. Un discorso che vale anche per Daniel Pedrosa (13°), Andrea Dovizioso (14°) e Jorge Lorenzo (16°) che sfrutteranno la FP2 per migliorare i loro riscontri cronometrici, meteo permettendo.

ORDINE DEI TEMPI PROVE LIBERE 1 (TOP10) MOTOGP

POS # RIDER GAP 1 43 J. MILLER 1:37.467 2 93 M. MARQUEZ +1.288 3 5 J. ZARCO +1.781 4 35 C. CRUTCHLOW +2.140 5 76 L. BAZ +2.960 6 17 K. ABRAHAM +3.061 7 38 B. SMITH +3.350 8 46 V. ROSSI +3.427 9 19 A. BAUTISTA +3.557 10 25 M. VIÑALES +3.840

