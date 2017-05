Rossi: "Abbiamo trovato un miglior feeling migliore rispetto a Jerez"

“Sono contento di aver chiuso al primo posto la seconda sessione di prove, e meno male che ho riportato la moto al box tutta intera, perché ho rischiato di cadere negli ultimi giri!". Così Andrea Dovizioso, pilota della Ducati, commenta la prima giornata di prove libere del Gran Premio MotoGp di Francia a Le Mans.

" Stavo spingendo forte perché sapevo che un crono di 1’41 e 3 sarebbe stato sufficiente per entrare nella top ten, e ci ho provato fino all’ultimo, però ho esagerato un po’ e ho perso l’anteriore alla staccata dell’ultima curva "

"A parte questo, oggi le condizioni sono state piuttosto difficili ma il grip della pista è comunque buono. La nostra Ducati va bene sul bagnato e abbiamo affrontato i due turni con calma: giro dopo giro il feeling è migliorato e ho ottenuto dei buoni tempi. Sono soddisfatto delle mie FP2 ma spero comunque che domani il tracciato sia asciutto”, ha concluso Dovizioso.

Rossi: "Buon feeling sul bagnato"

"Sono soddisfatto del decimo posto no, potevamo andare meglio, ma sono stato sempre piuttosto veloce, il feeling con la moto è andato bene sull'acqua". Così Valentino Rossi commenta la prima giornata di prove libere MotoGp sul circuito di Le Mans. "Bisognava fare un po' più giri con le gomme, che sono piuttosto dure. L'importante però è aver trovato un feeling migliore rispetto all'ultimo GP", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. In ottica gara, Rossi ha concluso: "Dobbiamo lavorare da tutte le parti, perchè sono tutti molto veloci sia sull'asciuto sia sul bagnato. Per ora ci stiamo concentrando sull'entrata in curva".

Vinales: "Moto a un buon livello"

"Avevamo bisogno di girare ancora sul bagnato, sono state importanti le due libere di oggi, soprattutto quella del pomeriggio". Così Maverick Vinales, pilota della Yamaha, commenta ai microfoni di Sky la prima giornata di prove libere della MotoGp. "La moto è a un buon livello, speriamo che in gara ci sia bel tempo e lavoriamo al massimo come sempre", ha aggiunto lo spagnolo.

Marquez: "Situazione sotto controllo"

Oggi mi sentivo bene. È un risultato importante perché qui a Le Mans non puoi mai sapere come andranno i giorni a venire. Questa mattina le condizioni erano miste e ho fatto una buona sessione". Così Marc Marquez, pilota della Honda, dopo la prima giornata di prove libere della MotoGp a Le Mans. "Ho la situazione sotto controllo e anche sulla pioggia siamo migliorati molto. Sarà importante riuscire a provare in una sessione totalmente asciutta per capire il reale potenziale di tutti in vista della gara. Il grip è molto alto, forse troppo. Hanno fatto un grande lavoro", ha aggiunto lo spagnolo al sito MotoGp.