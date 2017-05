Valentino Rossi pronto all’assalto, il Dottore va a caccia della vittoria dopo un grande sabato

Valentino Rossi è estremamente ottimista alla viglia del GP di Francia, quinta prova del Motomondiale 2017. Il Dottore aveva sempre faticato durante le qualifiche delle precedenti uscite stagionali e invece sul circuito di Le Mans è riuscito a trovare subito il feeling con la su Yamaha, riuscendo a conquistare una fondamentale seconda posizione alle spalle del compagno di squadra Maverick Vinales.

Tutto lascia presagire a un arrembante duello con lo spagnolo, atteso da mesi e che non si è concretizzato completamente. Una cosa è sicura: finalmente Valentino Rossi non è costretto a una gara rocambolesca e può lottare alla pari con i rivali per le posizioni che contano. Allo spegnimento dei semafori rossi, il centauro di Tavullia potrà immediatamente scatenarsi e cercare di fare la differenza, approfittando anche di un passo che sembra particolarmente interessante.

Dopo essere salito sul podio nei primi tre Gran Premi, Valentino ha faticato a Jerez dove è andato in crisi a causa di un problema con gli pneumatici. In Francia, invece, la Yamaha sembra volare come dimostra la prima fila occupata interamente dalla scuderia nipponica e sull’asfalto poco abrasivo di Le Mans ci sono tutte le possibilità per fare una gara all’attacco, per provare ad agguantare quel successo che non è ancora arrivato in questo 2017 e che alimenterebbe concretamente il sogno Mondiale.

Rossi è leader della classifica generale ma Vinales, Marc Marquez e Dani Pedrosa sono al suo inseguimento, racchiusi in soli dieci punti. Il GP di Francia è un’ottima occasione per mettere pressione a Maverick nel corpo a corpo, per provare a saggiare la sua capacità di reggere alla proverbiale pressione che Rossi svolge sugli avversari, per distanziare le due Honda che non sembrano al top in questo weekend. Eravamo abituati a dei warm up in rincorsa, a delle notti insonni per mettere a posto un mezzo deludente tra venerdì e sabato, rigenerato per la gara: questa volta non sarà necessario e si può davvero sognare in grande, per tornare sul gradino più alto del podio.