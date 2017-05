Valentino Rossi: “Quando vai a terra vuol dire che hai fatto un errore"

Una vittoria sfumata all’ultimo giro. E’ QUESTA la sintesi della gara di Valentino Rossi, in Francia a Le Mans, quinto appuntamento del Mondiale 2017 di MotoGP. Il centauro italiano, protagonista di una grande gara, in lizza per il successo con il compagno di squadra Maverick Vinales, ha visto sul più bello sfumare il podio più alto finendo a terra nella curva 11 e totalizzando uno “zero” in classifica.

È un grande peccato – ammette Valentino intervistato da gpone.com – Questo è stato per me e per la squadra il migliore fine settimana della stagione, sono stato competitivo sia sull’asciutto che sul bagnato, ma soprattutto in gara. È stata difficilissima, il ritmo era altissimo, ma mi sentivo bene, potevo attaccare. Poi ho fatto un errore alla curva 6, sono entrato più veloce di pochissimo, forse un chilometro all’ora, ma è stato sufficiente per finire largo. Sapevo di avere ancora possibilità di rispondere a Vinales, ero veloce e soprattutto nell’ultimo settore della pista. Non ho ben capito cosa sia successo, neanche guardando i dati, ho perso il posteriore. Non mi sembrava di essere oltre al limite, ma la mia idea è che quando vai a terra hai fatto un errore. Lo sbaglio più grande è stato il primo, il secondo e la caduta una conseguenza”.

Non è comunque pentito di averci provato il 9 volte campione del mondo: “Era una gara perfetta, ho sentito il profumo della vittoria fino a sei curve dalla fine. Non sono neanche riuscito a riaccendere la moto, avrei potuto prendere qualche punto. Ci sono giorni in cui senti di potere vincere e devi provarci, altrimenti non ti senti in pace con te stesso. Oggi ci ho provato, ripeto non avevo mai guidato così forte con questa moto e spero di farlo anche nelle prossime gare”.

Pensando al Mugello (Italia), prossimo round iridato, Rossi ha concluso: Se avessi vinto sarei arrivato là più carico, diciamo che dopo questa sconfitta sarò più carico lo stesso (sorride)”.