Viñales ruggisce davanti a Rossi, pole position a Le Mans: Marquez quinto, Dovizioso sesto

Un ruggito in un capolavoro. Maverick Viñales centra la seconda pole position stagionale a Le Mans, mettendo alle proprie spalle Valentino Rossi e chiudendo il sabato come unico pilota in grado di abbattere il muro del minuto e 32 secondi. Ma non solo. Il capolavoro è tutto della Yamaha, basta considerare che a completare la prima fila è l’idolo di casa Johann Zarco, uscito indenne dal Q2.

Marquez quinto, Lorenzo e Pedrosa nemmeno in Q2

A fare da cuscinetto ai primi della classe è Cal Crutchlow, quarto davanti a un Marc Marquez (caduto sia nelle quarte libere che in avvio di Q2) mai così in palla da poter competere per la prima fila. Peggio di lui, però, fa il compagno di squadra Dani Pedrosa. Dopo la vittoria di Jerez, per quest’ultimo si registra un brusco ritorno sulla terra coinciso con il tredicesimo tempo, frutto di un sabato nel quale non è riuscito a passare le forche caudine del Q1. Stesso destino per Jorge Lorenzo. Se Andrea Dovizioso si è piazzato sesto, lo spagnolo della Ducati è addirittura sedicesimo davanti ad Andrea Iannone.

Rimpianto per Valentino, ma sarà una grande gara

Il Dottore archivia un buon sabato con il secondo posto e un pizzico di rammarico per l’ostacolo posto da Jack Miller nel giro migliore. Il pilota della KTM – uscito indenne da un terribile incidente nelle quarte libere e finito nuovamente a terra proprio dopo aver rallentato Rossi – ha chiuso con il decimo tempo. Le premesse per una grande gara di Valentino, però, ci sono tutte. Compresa una Yamaha semplicemente incontenibile.