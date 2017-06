Barbera vola sul bagnato nelle FP2. Disastro Yamaha: Rossi 15°, Viñales 20°

Quattro spagnoli nelle prime cinque posizioni della seconda sessione di prove libere del GP di Germania della MotoGP ma, per una volta, è Hector Barbera a piazzare il miglior tempo, in una FP2 condizionata da un meteo decisamente ballerino. Lo spagnolo del team Avintia Ducati ha fatto segnare un buon 1:28.115 sfruttando l’asfalto che andava asciugandosi, dopo 55 minuti divisi tra pioggia e sole che, in qualche occasione, ha provato a fare capolino. Il podio tutto iberico è completato da Marc Marquez (Honda), al comando fino all’ultimo secondo, staccato di appena 63 millesimi, mentre terzo è il suo compagno di team, Dani Pedrosa, a 353 millesimi.

Distacco identico anche per il primo degli italiani, Danilo Petrucci (Pramac Ducati) che precede Aleix Espargaro (Aprilia) a suo agio in ogni condizione quest’oggi e distante 412 millesimi dalla vetta. Sesto è Cal Crutchlow (LCR Honda) a mezzo secondo esatto, davanti ad Andrea Dovizioso (Ducati) a 638 millesimi, mentre ottavo è il padrone di casa, Jonas Folger (Yamaha Tech3) distante 873 millesimi. Nono è Sam Lowes, che conferma la crescita dell’Aprilia, mentre decimo si è classificato Jorge Lorenzo (Ducati) a 902 millesimi da Barbera.

CLASSIFICA FP2 MOTOGP GP GERMANIA

1 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 278.6 1’28.115

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 277.0 1’28.178 0.063 / 0.063

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 266.9 1’28.468 0.353 / 0.290

4 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 281.1 1’28.468 0.353

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 278.7 1’28.527 0.412 / 0.059

6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 278.7 1’28.616 0.501 / 0.089

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 276.9 1’28.753 0.638 / 0.137

8 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 281.9 1’28.988 0.873 / 0.235

9 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 277.5 1’28.994 0.879 / 0.006

10 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 279.4 1’29.017 0.902 / 0.023

11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 274.9 1’29.076 0.961 / 0.059

12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 278.8 1’29.321 1.206 / 0.245

13 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 279.5 1’29.364 1.249 / 0.043

14 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 267.5 1’29.446 1.331 / 0.082

15 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 279.0 1’29.549 1.434 / 0.103

16 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 278.2 1’29.586 1.471 / 0.037

17 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 267.6 1’29.774 1.659 / 0.188

18 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.8 1’29.927 1.812 / 0.153

19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 267.5 1’29.972 1.857 / 0.045

20 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 280.6 1’30.017 1.902 / 0.045

21 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 276.3 1’30.017 1.902

22 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 276.6 1’30.342 2.227 / 0.325

23 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 267.5 1’30.508 2.393 / 0.166

24 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 278.6 1’30.559 2.444 / 0.051

Dato che nella seconda sessione nessuna ha potuto migliorare il proprio tempo di questa mattina, per le qualifiche di domani faranno testo, al momento, i tempi della FP1.

CLASSIFICA FP1 MOTOGP GP GERMANIA

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.8 1’21.599

2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 294.1 1’21.637 0.038 / 0.038

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.7 1’21.789 0.190 / 0.152

4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 290.3 1’21.832 0.233 / 0.043

5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 293.6 1’21.840 0.241 / 0.008

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.0 1’21.898 0.299 / 0.058

7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.9 1’21.973 0.374 / 0.075

8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 292.3 1’21.992 0.393 / 0.019

9 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 291.2 1’22.068 0.469 / 0.076

10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 291.7 1’22.075 0.476 / 0.007

