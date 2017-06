Dovizioso brilla al Sachsenring: è il più veloce nelle FP1 davanti a Viñales. Rossi solo 16°

Inizia nel migliore dei modi il fine settimana del GP di Germania per Andrea Dovizioso (Ducati) che fa sue le prime prove libere del Sachsenring facendo segnare un ottimo 1:21.599 che va a sfiorare il record della pista tedesca. Alle sue spalle ad appena 38 millesimi troviamo un redivivo Maverick Vinales (Yamaha) che prova a scrollarsi di dosso la caduta di Assen ed a rimettersi alla caccia della prima posizione in classifica generale, detenuta proprio dal romagnolo.

Al terzo posto si è posizionata la prima Honda, quella di Dani Pedrosa, a poco meno di due decimi da Dovizioso, mentre Aleix Espargaro porta la sua Aprilia in quarta posizione a 43 millesimi dal connazionale. Sorprende al quinto posto Alvaro Bautista (Ducati Aspar) che precede anche il “Re del Sachsenring” Marc Marquez, che si è fermato a 299 millesimi dalla vetta. Completano la top ten Johann Zarco (Yamaha Tech3) a 374 millesimi, Danilo Petrucci (Ducati Pramac) a 393 millesimi, Jack Miller (EG 0,0 VDS) nono a 469 millesimi e Scott Redding (Ducati Pramac) a poco meno di mezzo secondo.

Jorge Lorenzo (Ducati) chiude dodicesimo a quasi sei decimi dal compagno di scuderia, mentre fanno peggio Valentino Rossi (Yamaha), sedicesimo a quasi un secondo e Andrea Iannone (Suzuki) ventiduesimo dopo una FP1 piena di problemi. Rossi, dopo un problema alla moto a 38 minuti dalla conclusione che lo ha costretto a tornare ai box a passo d’uomo, ha messo in mostra un buon passo con la gomma Hard al posteriore. Quindi, al momento di attaccare il tempo per confermarsi nelle prime 10 posizioni, ha montato una gomma Soft, ma non è riuscito minimamente a risultare competitivo.

Iannone, dal canto suo, dopo una sessione anonima, è anche caduto rovinosamente alla curva 11 la “Waterfall” rovinando la sua mattinata. Al momento Ducati e Honda sembrano le più in forma, con Vinales che si inserisce nella lotta al vertice. Vedremo nel pomeriggio se Rossi e gli altri riusciranno a migliorare e ad evitare la Q1 di domani, ma le previsioni del tempo mettono pioggia, e questo, per il “Dottore” sarebbe davvero una brutta notizia.

CLASSIFICA FP1 MOTOGP GP GERMANIA

1 A.Dovizioso (Ducati) 1:21.599 2 M.Viñales (Yamaha) +0.038 3 D.Pedrosa (Honda) +0.190 4 A.Espargaro (Aprilia) +0.233 5 A.Bautista (Ducati Aspar) +0.241 6 M.Marquez (Honda) +0.299 7 J.Zarco (Yamaha Tech 3) +0.374 8 D.Petrucci (Ducati Pramac) +0.393 9 J.Miller (Honda Marc Vds) +0.469 10 S.Redding (Ducati Pramac) +0.476

alessandro.passanti@oasport.it