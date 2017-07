Marquez e Viñales imprendibili in FP3; Rossi rimonta ed entra in Q2, Petrucci in Q1 per caduta

Sachsenring? Citofonare Marc Marquez. Il pilota della Honda su questo tracciato è letteralmente a casa e completa una FP3 del GP di Germania impressionante. Miglior tempo, e non di poco, 1:20.745 e passo gara eccezionale. Il catalano, infatti, ha percorso 26 giri (quasi la lunghezza del GP) collezionando tutti tempi sotto l’1:22, per cui candidandosi, e non è una novità, al ruolo di grande favorito in vista di qualifiche e gara.

Il campione del mondo in carica ha fatto il vuoto staccando Maverick Viñales (Yamaha) di 170 millesimi, l’unico in grado di tenergli testa sia sul giro secco che sul ritmo di gara, dopodiché i distacchi si fanno ampi. Jonas Folger (Yamaha Tech3) accusa già 453 millesimi di distacco e precede Aleix Espargaro (Aprilia) di 9 millesimi. Ancora una ottima prova per il team italiano che in questo fine settimana si sta sempre dimostrando competitivo.

Quinta posizione per Cal Crutchlow (LCR Honda) a 530 millesimi che precede Valentino Rossi (Yamaha) di 36 millesimi. Alle spalle del “Dottore” (si è visto nuovamente spegnersi la propria M1 come successo ieri) in settima posizione si classifica un buon Jorge Lorenzo a 628 millesimi che, dopo tanti GP, rimette il naso avanti rispetto al compagno di scuderia Andrea Dovizioso, ottavo a 49 millesimi dal maiorchino. Saltano la Q1 anche Dani Pedrosa (Honda) autore di una caduta in curva 1 a metà sessione e Alvaro Bautista (Ducati) a 752 millesimi.

Danilo Petrucci (Pramac Ducati) conclude dodicesimo (anche per colpa di una caduta) ed è fuori dalla Q2 per poco più di un decimo, delude Johann Zarco (Yamaha Tech3) solo diciottesimo (anche lui protagonista di una scivolata alla famigerata curva 11) a 1,228 secondi da Marquez. Andrea Iannone (Suzuki) dopo due sessioni e mezza in ultima posizione fa segnare un lieve miglioramento e si piazza alle spalle del francese a 1,273 secondi dalla vetta. Per il pilota di Vasto, tuttavia, i problemi persistono.

CLASSIFICA FP3 MOTOGP GP GERMANIA:

1 93 M. MARQUEZ 1:20.745 2 25 M. VIÑALES +0.170 3 94 J. FOLGER +0.453 4 41 A. ESPARGARO +0.464 5 35 C. CRUTCHLOW +0.530 6 46 V. ROSSI +0.566 7 99 J. LORENZO +0.628 8 4 A. DOVIZIOSO +0.677 9 26 D. PEDROSA +0.735 10 19 A. BAUTISTA +0.752

