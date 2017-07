Moto2 La 6a meraviglia di Morbidelli! Trionfa in Germania e allunga in vetta al mondiale. Bagnaia 3°

Franco Morbidelli uber alles. Non poteva sognare vacanze estive più dolci il 21enne talento italo-brasiliano che al Sachsenring festeggia la sesta vittoria in nove gare e, complice le cadute dei concorrenti più diretti per il campionato (Luthi ed Alex Marquez), allunga in classifica generale allungando a 37 punti il divario sul secondo classificato.

Maestosa la condotta di gara del gioiellino dell’academy di Valentino Rossi che è riuscito a gestire il furioso ritorno di Oliveira e a preservare gli pneumatici per lo sprint finale. Al penultimo giro il portoghese ha provato a mettere le ruote davanti alla Kalex del Morbido che però alla prima staccata dopo il rettilineo all’inizio dell’ultimo giro si è ripreso la prima posizione non mollandolo fino al traguardo, mostrando padronanza del mezzo, fiducia e strategia.

Per il 21enne rider italo-brasiliano si tratta del secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto ad Assen, un trionfo importantissimo perché arrivato nella domenica in cui l’avversario più rognoso – lo svizzero Luthi – incassa il primo zero della stagione, scivolando all’ottavo giro in una curva in discesa mentre era in bagarre per il primo posto con Morbidelli.

