Moto3: Mir fulmine nella FP2 davanti a Fenati. Martin cade e si infortuna: domenica non correrà

Joan Mir (Leopard) domina la seconda sessione di prove libere del GP di Germania e piazza un interessante 1:27.179, lasciando a quasi sette decimi il nostro Romano Fenati (Marinelli) primo degli inseguitori. Distacchi pesanti per tutti al Sachsenring, basti pensare che il terzo classificato, Philipp Oettl (Sudmetall) è a 732 millesimi, davanti a Livio Loi (Leopard) a 754 millesimi.

Quinto è arrivato il nostro Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) a poco meno di nove decimi da Mir, quindi troviamo Marcos Ramirez (Platinum Bay) a 922 millesimi, Enea Bastianini (EG VDS) a 952 millesimi, Aron Canet (EG VDS) a 1,029 secondi e l’olandese Bo Bendsneyder (Red Bull KTM) in nona posizione. Giornata storta per Jorge Martin (Del Conca Gresini) che, per una caduta all’uscita di curva 1, ha riportato un infortunio alla gamba (out per la gara di domenica) che ha causato anche la bandiera rossa per diversi minuti. Nel finale di sessione è comparsa la tanto attesa pioggia che, d’ora in avanti, dovrebbe fare da protagonista del weekend tedesco.

Gli altri italiani: dodicesimo è arrivato Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini) che precede Tony Arbolino (SIC58), mentre Manuel Pagliani (Mahindra) è diciassettesimo, con Andrea Migno (Sky Racing VR46) solo ventesimo.

CLASSIFICA FP2 MOTO2 GP GERMANIA:

1 36 J. MIR 1:27.179 2 5 R. FENATI +0.676 3 65 P. OETTL +0.732 4 11 L. LOI +0.754 5 8 N. BULEGA +0.867 6 42 M. RAMIREZ +0.922 7 33 E. BASTIANINI +0.952 8 44 A. CANET +1.029 9 64 B. BENDSNEYDER +1.114 10 84 J. KORNFEIL +1.152

