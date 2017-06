Rossi: “Ancora in pista dopo il 2018, se competitivo”

Valentino Rossi, per contratto, ha ancora una stagione, dopo questa, da affrontare con le mani sul manubrio di una moto, della sua Yamaha. Eppure l’attuale contratto potrebbe non essere l’ultimo firmato dal “Dottore”. Le parole rilasciate a motogp.com, tratte dalla conferenza stampa che anticipa il weekend del Gran Premio di Germania, lasciano infatti aperta la possibilità per un Valentino “eterno”.

"Quando ho firmato l’attuale contratto ho pensato che sarebbe potuto essere l’ultimo, ma non ne avevo la certezza. Dipende da molte cose e deciderò cosa fare all’inizio della prossima stagione, se sarò ancora competitivo e capace di vincere, perché no, potrei anche continuare". Ha detto del suo futuro dopo aver parlato dell’equilibrio presente in questo campionato. “C’è una lotta molto serrata e sono diverse le ragioni. Le moto hanno prestazioni simili: alcune sono meglio di altre sotto alcuni aspetti mentre altri prototipi svettano per altre caratteristiche, una cosa che rende ogni fine settimana imprevedibile. Altra motivazione è il livello dei piloti, molto alto”.

2017, Valentino Rossi, MotoGP, Getty ImagesGetty Images

Un campionato che regala emozioni per una classifica che continua a modificarsi settimana dopo settimana. Questa competitività e questo divertimento potrebbero essere energia vitale per il “vecchietto” Rossi, che dopo queste due stagioni “da contratto”, potrebbe ancora vestire la tuta e scendere in pista per regalarsi e regalarci nuove emozioni.