Solo uno stratosferico Marquez strappa la pole a Petrucci. Rossi solo 9° davanti a Dovizioso

Il suo nome è il Sachsenring, ma in verità è casa di Marc Marquez. Come ad Austin, qui il Cabroncito è imbattibile da anni e anche oggi conquista la pole position. Era già il favorito, dopo questa qualifica lo diventa di più. La vittoria a Marquez gli manca proprio dal Texas, successo che potrebbe diventare molto importante in ottica mondiale.

Già, perché gli altri avversari per il titolo sono in grossa difficoltà: Rossi è nono, Dovizioso decimo e Viñales subito dietro. Sull'asfalto bagnato solo Marquez riesce a trovare il limite, gli altri faticano tantissimo.

Big Petrux conferma il suo stato di forma smagliante: dopo il rinnovo di contratto Danilo si ferma a 2 decimi da Marquez, conquistando il miglior risultato in qualifica della carriera in MotoGP. Un'ottima seconda piazza per l'italiano, davanti a Pedrosa.

Seconda fila con Crutchlow, Folger, e Lorenzo, Poi settimo un fenomenale Pol Espargarò, che sfrutta al meglio le condizioni di bagnato per portare la sua KTM in top ten, davanti al fratello Aleix.

Come detto, nono Valentino. Le Yamaha faticano tantissimo con la pioggia e, mentre Marquez e Pedrosa volano, Rossi e Viñales partiranno dalle retrovie. Domani sarà durissima: il tracciato non favorisce certamente i sorpassi, inoltre il tempo continua ad essere ballerino. Staremo a vedere cosa accadrà.

Tabellino

POSIZIONE PILOTA MOTO DISTACCO 1 Marc Marquez Honda - 2 Danilo Petrucci Ducati +0.160 3 Dani Pedrosa Honda +0.647 4 Cal Crutchlow Honda +0.787 5 Jonas Folger Yamaha +0.908 6 Jorge Lorenzo Ducati +1.081 7 Pol Espargarò KTM +1.100 8 Aleix Espargarò Aprilia +1.224 9 Valentino Rossi Yamaha +1.367 10 Andrea Dovizioso Ducati +1.401

I 5 momenti della qualifica

- FP4 che partono con l'asciutto e col super tempo di Marc Marquez. Poi però arriva l'acqua e i crono si alzano. Tutti provano la pista in vista delle qualifiche.

- In Q1, nonostante l'acqua, i tempi sono comunque molto bassi. Petrucci comanda, dietro è grande bagarre per la seconda posizione. Ci provano in tanti, ma è Miller il più veloce nella prima fase.

- Negli ultimi giri però la pista si asciuga e Pol Espargarò, a sorpresa, beffa Miller. Poi Baz e Iannone, mentre Zarco è solo 18mo.

- La pioggia va e viene sul tracciato. Ci guadagna il buon Petrucci che inizia a fionda il Q2, davanti al solito Marc Marquez. Dietro le Yamaha faticano, come Dovizioso.

- Ma negli ultimi secondi il Cabroncito mette a segno due giri record, conquistando la pole davanti a Petrux, Pedrosa e Crutchlow.

Il tweet da non perdere

La statistica chiave

Sono otto le pole consecutive di Marquez al Sachsenring, domani potrebbe arrivare anche l'ottava vittoria di fila.

Il migliore

Pol ESPARGARO': Se Marquez piazza una pole totalmente prevedibile, ci sentiamo di premiare il risultato più inatteso di queste qualifiche, e cioè la qualifica in Q2 e settima piazza di Pol Espargarò. Il pilota della KTM finisce davanti al fratello, al leader della classifica piloti, a Rossi e Viñales. Insomma tanta roba.

Il peggiore

Johann ZARCO: Peggiore qualifica dell'anno, prestazione assolutamente sottotono. Mentre Folger è la migliore Yamaha sul tracciato, lui è eliminato nel Q1, lontanissimo dalla qualificazione in Q2.