Valentino Rossi: "Ad Assen gara incredibile, fondamentale far bene in Germania"

Rossi: "Al Sachsenring non so cosa aspettarmi"

" Sono molto contento, perché la gara ad Assen è stata incredibile "

Valentino Rossi si appresta a vivere il nono GP stagionale con ancora nelle vene l'adrenalina della fantastica vittoria nei Paesi Bassi. Tra pochi giorni si correrà il GP di Germania e il nove volte campione del team Movistar Yamaha ci arriva forte del terzo posto in campionato a soli tre punti dalla piazza d'onore occupata dal compagno di box Maverick Viñales. Il TT di Assen è stato incredibile ed emozionate con un Rossi lanciato verso la vittoria forte delle migliori sensazioni, ritrovate anche grazie al nuovo telaio.

" Sono tornato davanti e sono riuscito a vincere, questa è una cosa molto importante non solo perché le emozioni del successo sono stupende ma anche perché ho fatto un buon progresso in campionato "

Al Sachsenring il campione della Yamaha ha vinto per quattro volte nella classe regina: nel 2002, 2005, 2006 e nel 2009, anno dell’ultimo successo della moto di Iwata sul corto tracciato tedesco. Oltre ai successi, per Rossi c’è anche un numero leggendario di podi: cinque, con le piazze d’onore del 2000, 2003 e del 2008 e i terzi posti del 2013 e 2015.

" Pensando alla prossima prova al Sachsenring non so cosa aspettarmi. Abbiamo già visto che da un fine settimana all'altro tutto può cambiare quindi dovremo lavorare per trovare le soluzioni ottimali. Mi piace il GP tedesco, il tracciato è particolare e tanto diverso da quello di Assen "

Il Dottore è ora a sette lunghezze dal primo posto nel Mondiale, occupato da Andrea Dovizioso. Per questo il nove volte campione del mondo è consapevole che "sarà fondamentale essere competitivi anche lì e faremo del nostro meglio".

Video - Cosa è cambiato dal debutto di Valentino Rossi? 00:01

Marquez: "La pista mi piace, il campionato è aperto"

" Al Sachsenring abbiamo sempre fatto bene ma questa volta è difficile pronosticare perché di recente la pista è stata riasfaltata. Probabilmente il grip è migliore "

Un solo obiettivo per Marc Marquez in questo futuro fine settimana tedesco: vincere e guadagnare punti in classifica generale. Il campione del mondo in carica si appresta a vivere il nono GP stagionale dal quarto posto iridato ma è deciso a ridurre lo svantaggio dal primo di undici punti.

" Come ad Assen ci serve la massima concentrazione per poter gestire al meglio ogni situazione. Ad ogni modo la pista mi piace e cercherò di essere il più competitivo possibile anche perché il campionato è ancora molto aperto "

Al Sachsenring Marquez vince infatti dal 2013 e i suoi successi totali lì sono sette, uno in 125cc, due in Moto2 e quattro nella classe regina.