Valentino Rossi: "Mondiale più aperto che mai", Dovizioso: "Con la pioggia occhio ai colpi di scena"

Quattro piloti in 11 punti a tre giorni dal giro di boa di metà stagione. Il mondiale MotoGP è più aperto che mai e a contenderselo dopo tanti anni ci sono anche due italiani Valentino Rossi, rilanciato dalla vittoria ad Assen, e Andrea Dovizioso, leader del mondiale con la Ducati per la prima volta nella sua ultradecennale carriera in MotoGP. Entrambi non hanno un grande rapporto con questa pista, il fuoriclasse di Tavullia nelle ultime sette annate ha ottenuto solamente due podi, stesso bilancio di Dovizioso che qui ha collezionato gli unici due podi in MotoGP nel 2012 e 2016. Nonostante lo scarso feeling entrambi hanno intenzionato di vendere cara la pelle ed ottenere il massimo prima di godersi le quattro settimane di stop.

Rossi: "Mai come quest’anno i giochi sono importanti, può uscire un’altra gara pazza"

" "Sono molto contento per la vittoria, era da Barcellona dell'anno scorso che non vincevo ed è arrivata dopo grande gara. Ed è stata anche molto importante per il campionato, è molto interessante con tanti piloti e tante moto diverse assai vicine. Mai come quest'anno la situazione cambia da una settimana all'altra - ha proseguito il pilota della Yamaha - E' tutto aperto e noi siamo lì, non sono troppo lontano. La cosa più bella è il feeling che provi dopo queste vittorie, siamo tutti qui per provare questa sensazione. Sarà molto importante cercare di essere competitivi qui, è una pista diversa rispetto ad Assen. Sembra che il meteo possa essere molto negativo nel weekend quindi sarà importante farsi trovare pronti per ogni condizione L'anno scorso non sono andato molto male ma è stata una gara pazza, abbiamo cercato di star fuori fino alla fine ma non è stata la strategia giusta. Spero in una gara totalmente asciutta o totalmente bagnata. Le gomme? Nessuno sa nulla, la Michelin non è venuta qui per fare dei test quindi tutti speriamo sia stato fatto un buon lavoro come a Le Mans. "

Dovizioso: "Il feeling con la moto è ottimo, l’asfalto nuovo farà la differenza"

" " Suona strano anche a me, sono davvero felice per come abbiamo lavorato in queste otto gare per essere primi, è davvero un sogno. Sono contentissimo, abbiamo lavorato molto bene negli ultimi cinque anni e trovarmi in questa situazione è davvero positivo - ha proseguito in conferenza stampa il pilota della Ducati - Sono contento perché soprattutto nelle ultime gare abbiamo lavorato in modo perfetto, anche ad Assen. Se potevo fare di più in Olanda? il quinto posto non è stato così positivo, a cinque giri dalla fine ero nel gruppo di testa, però le condizioni erano molto difficili, era molto semplice commettere un errore. Ho deciso di non prendermi il massimo rischio e ho chiuso al quinto posto, ma sono contento di trovarmi qui al Sachsenring in questa situazione. C'è un asfalto diverso e tutto può succedere, ma la mia fiducia è molto alta. Ho un ottimo feeling con la moto e anche all'interno del team stiamo lavorando in modo rilassato e questo ha un fattore positivo sul risultato finale – ha analizzato Andrea Dovizioso, in conferenza stampa - Meteo incerto? Non è una novità qui, abbiamo già avuto parecchie esperienze a riguardo su questa pista ma l'asfalto farà la differenza, dobbiamo cercare domani di provare sull'asciutto. Nessuno ha potuto avere un feedback per sapere quali sono le gomme giuste, e pare che domenica possa piovere. "

Viñales: "Sanchsenring pista perfetta per riscattarmi"

Va a caccia di rivincite anche Maverick Viñales, il grande deluso di Assen dove ha portato a casa il secondo pesante zero della stagione…

" "Sono deluso ma per un altro verso sono stato fortunato perché Dovizioso è riuscito a evitarmi, se non ci fosse riuscito forse non avrei corso al Sachsenring. Ho cambiato direzione troppo velocemente, dobbiamo essere più attenti in situazioni di questo tipo - ha proseguito il pilota della Yamaha - Volevo chiudere il gap rapidamente ma ho premuto troppo sul gas, onestamente non mi era mai accaduto di cadere in una chicane, soprattutto in uscira, ma sono cose che capitano e aiutano a imparare. E soprattutto ad Assen abbiamo imparato a correre sotto la pioggia. Siamo migliorati e cercheremo di fare del nostro meglio. La pista? E' un circuito molto difficile ma l'anno scorso sono andato molto forte qui. E' necessario avere buone condizioni fisiche, è molto esigente ma è una buona pista per me. Dobbiamo lavorare molto bene per la gara ma anche per fare una buona qualifica. Ad Assen abbiamo pagato il fatto di esser partiti dietro, dobbiamo essere pronti. Dobbiamo prestare molta attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto con le gomme nuove. Sarà un weekend molto complicato ma dovremo fare del nostro meglio. "

Marquez: "Sanchsenring pista pro Honda, voglio l'ottava vittoria di fila"

" "E' sempre stato un buon circuito per me e anche per la Honda, e questo è importante, ma quest'anno è diverso". Marc Marquez, da sette anni vincitore al Sachsenring, non può che essere ottimista in vista del Gran Premio di Germania. "C'è un asfalto nuovo, dobbiamo vedere l'aderenza e come funzioneranno le gomme, e poi qui c'è il fattore meteo. E' bello perché arrivi in un circuito nel quale hai vinto in passato e hai un buon feeling". Dopo il podio di Assen "c'è fiducia, siamo perfino riusciti a recuperare dei punti. Sono contento, vedremo cosa riusciremo a fare domenica. La lotta per il Mondiale? E' difficile pianificare, due gare fa ero quasi fuori, ero 37 punti dietro e ora sono solo a 11 da Dovizioso. Dobbiamo lavorare sodo e continuare a spingere come fatto finora. Sono contento, voglio continuare con questa mentalità". "