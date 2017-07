Zampata di Aron Canet in Moto3: la pole è sua, davanti a Joan Mir e Nicolò Bulega

Al termine di qualifiche assai convulse è dello spagnolo Aron Canet, in sella alla Honda del Team Estrella Galicia 0,0, la pole position, la sua seconda stagionale dopo il GP di Austin (Texas), del GP di Germania 2017, nono round del Mondiale 2017 di Moto3. L’iberico ha preceduto il leader del Mondiale Joan Mir (Honda) di 265 millesimi e il nostro Nicolò Bulega (Ktm), dello Sky Racing Team VR46, di 293. Nella top10 ancora molta Italia grazie al sorprendente Tony Arbolino (Honda) del team di Paolo Simoncelli, in quinta posizione, davanti a Romano Fenati, su Honda, (sesto) ed Enea Bastianini, compagno di squadra di Canet, in nona piazza.

Una sessione molto particolare nella quale il rischio pioggia condiziona tutto il turno, tramutandosi in realtà a 13′ dal termine ma disturbando i piloti solo per alcuni minuti. Nella prima parte, è Arbolino in vetta. Il giovane centauro del SIC58 Squadra Corse, abile a seguire un folto gruppo di piloti, sfrutta al meglio la scia portandosi in prima posizione con il crono di 1’27″228. Poco dopo, girando da solo, Bulega abbassa il limite grazie ad un’ottima tornata completata in 1’27″021. Finalmente il centauro della Ktm sembra avere il feeling giusto sull’anteriore riuscendo a frenare molto forte e guidare la moto al meglio. Arriva però Mir a guastare la festa e, confermando la velocità evidenziata nelle libere, scende sotto il muro dell’1’27” in 1’26″933 e prendendosi la testa. Sembra fatta perchè si aprono gli ombrelli e la pioggia inizia a cadere sulla pista. Ma l’incidenza è minima in termini di durata ed infatti tutti i piloti, negli ultimi 5′, escono dai box per l’ultimo tentativo. Si assiste ad un vero e proprio spettacolo ed il più lesto è Canet, pennellando letteralmente nell’ultimo settore, facendo suo il best time in 1’26″688 e mettendosi dietro Mir e Bulega, miglioratosi ma non a sufficienza. Possono esultare anche Arbolino, Fenati e Bastianini che avranno modo di iniziare la loro corsa tra i migliori dieci potendo essere della partita per vincere domani.

Per quanto concerne gli altri italiani: Marco Bezzecchi (12°), Manuel Pagliani (22°), Andrea Migno (23°), Lorenzo Dalla Porta (24°) e Fabio Di Giannantonio (25°). A chiosa ricordiamo che non hanno preso parte alle qualifiche e non saranno al via della gara Jorge Martin, fratturatosi la caviglia destra nelle libere, e Niccolò Antonelli, assente in Germania per problemi ad una spalla.

ORDINE DEI TEMPI QUALIFICHE MOTO3 (TOP10)

POS # RIDER GAP 1 44 A. CANET 1:26.688 2 36 J. MIR +0.245 3 8 N. BULEGA +0.293 4 42 M. RAMIREZ +0.498 5 14 T. ARBOLINO +0.540 6 5 R. FENATI +0.566 7 65 P. OETTL +0.596 8 64 B. BENDSNEYDER +0.609 9 33 E. BASTIANINI +0.619 10 17 J. MCPHEE +0.726

giandomenico.tiseo@oasport.it