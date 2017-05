Canet beffa Romano Fenati all’ultimo respiro in Moto3

Doveva essere fin da subito Italia-Spagna a Jerez de la Frontera e così è stato. Dopo l’indiretta battaglia italo-iberica per la pole position di ieri (solo tre “intrusi stranieri” nei primi 15!), anche l’odierna gara della Moto3 ha visto avvicendarsi in testa al GP di Spagna, nel consueto turbine di sorpassi, emozioni e gruppi compatti, tanti piloti italiani e spagnoli.

Alla fine, l’ha spuntata il diciassettenne Aron Canet (Estrella Galicia 0,0 – Honda), alla sua prima vittoria in carriera nel Motomondiale, che ha beffato all’ultimo respiro il nostro, bravissimo Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers – Honda): appena 31 millesimi il distacco fra i due sulla linea del traguardo! Terzo, l’altro spagnolo della Honda (Leopard Racing Team), Joan Mir, il quale grazie al terzo podio su quattro gare stagionali ha consolidato la leadership iridata.

La gara ha visto il grande avvio di Romano Fenati (3° in griglia), subito al comando davanti a Jorge Martin, Aron Canet e Joan Mir. 7° Fabio Di Giannantonio, 8° Nicolò Bulega. Purtroppo, immediatamente giù per terra Niccolò Antonelli. Saranno proprio questi centauri, assieme al sorprendente Marcos Ramirez e ad Andrea Migno ad animare le primissime posizioni della corsa per tutta la sua durata.

I due “non latini” che più avrebbero potuto insidiare l’egemonia pressoché totale dei riders italiani e spagnoli, vale a dire Darryn Binder (Sudafrica) e John McPhee (Gran Bretagna), si sono auto-eliminati poco prima di metà gara, lasciando pista libera anche nella classifica iridata ai vari Mir, Fenati, Martin, Canet, Migno, Di Giannantonio.

Mai davvero in lotta per il podio Nicolò Bulega ed Enea Bastianini, rispettivamente 7° e 8° sotto la bandiera a scacchi, poco dietro i connazionali Andrea Migno (6°, autore del “giro veloce in gara”, il primo della sua carriera) e Fabio Di Giannantonio (5°).

L’ORDINE DI ARRIVO COMPLETO

Pos. Num. Pil. Naz. Team Moto 1 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 2 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 3 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 4 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 6 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 7 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 8 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 9 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 10 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 11 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 12 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 13 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 14 75 Albert ARENAS SPA Mahindra Northgate Aspar Mahindra 15 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 16 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 17 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 18 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 19 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Mahindra Northgate Aspar Mahindra 20 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 21 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 22 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 23 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 24 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 25 31 Raul FERNANDEZ SPA Mahindra MRW Aspar Team Mahindra 26 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 27 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 63 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy KTM

