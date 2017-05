Daniel Pedrosa fa paura, Lorenzo ottimo secondo davanti a Viñales

E’ un Daniel Pedrosa eccellente quello che continua a pennellare le curve di Jerez de la Frontera (Spagna), quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2017. Lo spagnolo della Honda ha dominato la scena anche nel corso delle prove libere 3 ottenendo nel time-attack un grandioso 1’38″580. In particolar modo l’iberico ha impressionato per la guida nell’ultimo settore letteralmente volato. Una prestazione che lo candida per la pole di questo pomeriggio.

Molto bene anche Jorge Lorenzo (2°) sulla Ducati. Molti temevano la pista andalusa per la Desmosedici ed invece lo stile di Lorenzo sembra sposarsi perfettamente con la moto ed i soli 218 millesimi di ritardo da Dani stanno a testimoniare l’ottimo livello di feeling raggiunto dal maiorchino. In terza posizione Maverick Vinales, in difficoltà come tutte le Yamaha nella prima metà del turno a causa di un asfalto poco gommato e non confacente con le caratteristiche della M1. La terza piazza, pertanto, è da accogliere con il sorriso a precedere Marc Marquez e Valentino Rossi.

Il Cabronçito dimostra di essere un po’ più indietro su questo circuito mai apprezzato (una sola vittoria in carriera). In special modo nel t4 il campione del mondo in carica non riesce ad essere così fluido come il teammate. Segnali di risveglio, invece, per Valentino (a 502 millesimi dal leader) e senza dubbio molto più a proprio agio con la creatura di Iwata. Da segnalare, invece, in negativo l’11° crono di Andrea Iannone, in sella alla Suzuki, in grande difficoltà con l’anteriore ed il 16° di Andrea Dovizioso con l’altra Ducati, autore di un errore nel giro buono. Entrambi saranno parte della Q1.

ORDINE DEI TEMPI MOTOGP PROVE LIBERE 3 GP SPAGNA 2017

POS # RIDER GAP 1 26 D. PEDROSA 1:38.580 2 99 J. LORENZO +0.218 3 25 M. VIÑALES +0.229 4 93 M. MARQUEZ +0.391 5 46 V. ROSSI +0.502 6 35 C. CRUTCHLOW +0.527 7 94 J. FOLGER +0.575 8 45 S. REDDING +0.636 9 5 J. ZARCO +0.784 10 43 J. MILLER +0.832