Dati, statistiche e curiosità del GP di Spagna

Nel week-end che sta per arrivare, il Motomondiale torna in pista sul tracciato di Jerez de la Frontera. Si tratta del primo round della stagione europea della MotoGp, nonché una tappa ormai divenuta una vera e propria pietra miliare per gli appassionati delle due ruote. Di seguito, una serie di dati, statistiche, curiosità e numeri, utili a comprendere quanto accaduto in passato sul circuito iberico:

A Jerez si è corso per la prima volta nel 1987, ed è nel calendario ininterrottamente dal 1989. Solo il circuito di Assen, in Olanda, è utilizzato dal Motomondiale da un periodo consecutivo di tempo più lungo.

Honda e Yamaha sono le case più vincenti nell’era MotoGp a Jerez, con 7 affermazioni a testa.

L’unica vittoria di Ducati in MotoGp risale al 2006, quando Loris Capirossi trionfò partendo dalla pole position. L’ultimo podio della casa italiana sul circuito spagnolo è marcato Nicky Hayden, 3° nel 2011.

L’unica vittoria di Suzuki a Jerez, nella top class, è stata ottenuta da Kenny Roberts Jr. nel 2000, anno in cui lo statunitense vinse poi il titolo Mondiale. Aleix Espargaro è giunto 5° nel 2016, eguagliando il miglior risultato di Suzuki nell’era MotoGp sul circuito andaluso.

Lo stesso Espargaro “senior” correrà, in questo week-end, la 200esima gara nel Motomondiale. E’ il 69° pilota nella storia del campionato a riuscirvi, il nono tra i centauri spagnoli.

A partire dall’edizione 2004, la gara MotoGp svolta a Jerez ha sempre visto almeno uno spagnolo terminare a podio. Per i piloti iberici, il tracciato situato nel sud del loro paese è quello dove hanno ottenuto il maggior numero di vittorie nella storia della “top class”.

La vittoria ottenuta da Alberto Puig, il 7 Maggio 1995, è la prima di sempre per uno spagnolo nella top class su un circuito del proprio paese.

Valentino Rossi è il pilota in attività più vincente a Jerez, con 9 affermazioni distribuite tra le varie classi, di cui 7 in 500/MotoGp.

Nella edizione 2016 del GP svolto a Jerez, per la prima volta dal 2009 la Spagna non ha avuto almeno un vincitore in una delle tre categorie.

Negli ultimi 5 anni ci sono stati altrettanti vincitori diversi a Jerez: Casey Stoner, Dani Pedrosa, Marc Marquez, Jorge Lorenzo e Rossi.

Negli ultimi tre anni, chi ha conquistato la pole position in MotoGp a Jerez ha poi anche vinto la gara.

Rossi è il leader della classifica piloti più anziano dai tempi di Jack Findlay, che nel 1977 occupò tale posizione in coabitazione con Barry Sheene.

La vittoria ottenuta ad Austin da Marquez ha coinciso con il 52° podio dello spagnolo in MotoGp, il medesimo numero di piazzamenti nella top-3 ottenuto dal campione del mondo 1987, Wayne Gardner. Ad oggi, solo 10 piloti sono saliti sul podio in più occasioni rispetto a Marquez, nella top class.

Con il 3° posto di Austin, Pedrosa ha ottenuto il 145° podio nella sua carriera nel Motomondiale, raggiungendo il connazionale Lorenzo. Soltanto Rossi (224) e Giacomo Agostini (159) possono vantare più podi.

Grazie alla quinta posizione ottenuta nelle ultime due gare, Johann Zarco è al momento il miglior rookie nella classifica generale della MotoGp, precedendo di un punto (22 a 21) il suo compagno di team, a sua volta debuttante, Jonas Folger. Si tratta, inoltre, del punteggio più altro per un rookie nella MotoGp dopo 3 gran premi, dai tempi in cui Lorenzo ne fece segnare 61 nel 2008.

Con la vittoria ottenuta ad Austin, Marquez si è portato a quota 30 affermazioni in MotoGp, superando di una lunghezza il suo attuale compagno di squadra, Pedrosa, diventando in tal modo il pilota più vincente con Honda nell’era MotoGp.

La vittoria di Rossi a Jerez, nel 2016, è stata la prima ottenuta dall’italiano in MotoGp partendo dalla pole position e guidando la corsa per tutti i giri da essa previsti.

Il doppio podio dei due Honda Hrc ad Austin ha segnato il ritorno di Marquez e Pedrosa insieme nella top-3, come non accadeva dal GP di Catalogna dell’anno scorso. In quella occasione Marquez finì 2°, con Pedrosa un’altra volta ancora 3°.

Con il 3° posto ottenuto ad Austin, Pedrosa è riuscito a terminare almeno una gara a podio in ognuna delle stagioni disputate in MotoGp, facendo segnare una striscia (ancora aperta) di 12 campionati consecutivi. A livello di top class, solo due piloti hanno all’attivo più stagioni consecutive con un medesimo traguardo raggiunto: Agostini (13) e Rossi (18, anche questa aperta).

