Marquez: "Jerez tracciato che sorride alla Yamaha ma venderemo cara la pelle"

Da quando corre in MotoGP, Marc Marquez è sempre salito sul podio sul tracciato di casa di Jerez de la Frontera. Due volte secondo, primo nel 2014 e terzo lo scorso anno: Marc dopo l’acuto di Austin cerca raffronti in una pista dove negli ultimi cinque anni hanno vinto ben 5 piloti diversi. Il Cabroncito è carico in vista dell’appuntamento sul tracciato iberico e racconta tutte le insidie di questo quarto appuntamento del mondiale…

" Dopo tre Gran Premi intercontinentali sono felice di tornare in Spagna, perché correre in casa davanti ai miei tifosi è sempre speciale. Naturalmente la nostra vittoria a Austin ha dato a tutta la squadra più fiducia e motivazione per continuare a lavorare duro e capire come migliorare ulteriormente la messa a punto della nostra moto. Anche se Jerez è uno dei circuiti più difficili da quel punto di vista. E' una pista 'vecchia scuola'. Molto corta, stretta, con punti di accelerazione pesanti e forti frenate. E' un circuito in cui i nostri avversari sono sempre molto veloci ma comunque credo che saremo in grado di fare bene se lavoreremo bene a partire dal venerdì mattina". "

Ottimista anche il compagno di squadra Dani Pedrosa, reduce da un buon terzo posto ad Austin…

" E' una pista che mi piace molto, ha un po' di tutto, da curve strette a veloci, cambi di direzione. Spero di mantenere lo slancio di Austin e continuare a migliorare. Ora sappiamo di più sulla moto, su dove dobbiamo migliorare e quali cambiamenti fare per la messa a punti. Speriamo di avere un altro buon weekend davanti a tutti i nostri tifosi e al fan club". "