Moto2: Alex Marquez vince davanti a un grande Bagnaia, Morbidelli cade ma resta leader

In attesa di scoprire che cosa farà Marc fra poche ore in MotoGP, la famiglia Marquez si gode il primo successo in Moto2 del fratellino minore del Cabroncito: Alex che, sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera, completa un weekend da urlo centrando la prima vittoria nella classe media con una gara dominata dall’inizio alla fine. Dopo la pole position con record della pista di sabato, Alex ha colto un successo che non ammette repliche: capitalizzando al massimo l’errore di Morbidelli (alla prima caduta della stagione) e gestendo il cospicuo vantaggio fino alla bandiera a scacchi.

Se il team Marc Vds si gode la quarta vittoria in altrettante gare, chi si morde le mani è proprio Franco Morbidelli che mentre duellava per la prima posizione col giovane compagno di squadra si è steso alla curva 9 gettando al vento la chance di cogliere il nono podio consecutivo e di allungare su Thomas Luthi, 8° al traguardo e che accorcia a -11 dal romano di Tavullia. Pur in una giornata da dimenticare per il Morbido (che aveva vinto tutte le prime tre gare della stagione), il motociclismo italiano festeggia per il primo podio nella classe media di Pecco Bagnaia, rookie del team SkyVR46 – la squadra gestita dal campione di Tavullia – che con una gara esemplare è riuscito a cogliere un meraviglioso secondo posto.

Scattato dalla seconda fila, Bagnaia si è liberato nei primissimi giri di Aegerter, Olivera e Pasini ed ha festeggiato un podio insperato e che conferma le qualità di uno dei giovani talenti più cristallini del motociclismo azzurro. Sfiora il primo podio in Moto2 anche Mattia Pasini, quarto alle spalle del portoghese Olivera. Miglior risultato in carriera per Luca Marini, fratellino di Valentino Rossi ed ottimo quinto con la Kalex del team Forward.