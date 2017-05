Pedrosa beffa Marquez e si prende la pole a Jerez: Valentino Rossi in terza fila (7°)

Ci si attendeva le Yamaha in grande spolvero ed invece a fare il bello e il cattivo sulla pista di Jerez de la Frontera sono a sorpresa le Honda ufficiali. Davanti a tutti, come nei 3 precedenti turni di prove, c’è il piccolo grande uomo della classe regina Daniel Pedrosa, che dopo un anno e mezzo (l’ultima pole del numero 26 risaliva a Sepang 2015) torna a realizzare una pole position precedendo il compagno di squadra Marquez e il britannico Cal Crutchlow. Per il 31enne centauro di Sabadell, dopo il terzo posto di 15 giorni fa ad Austin, arriva un altro gran bel risultato che fa sognare tutto il suo entourage e fa piacere soprattutto alla HRC, che con la nuova svolta elettronica, sembra aver ridotto il gap importante che pareva esserci con le Yamaha ufficiali nelle prime due gare (Qatar ed Argentina) di questo 2017.

Su questo tracciato così tortuoso e corto, le RC213V sembrano più equilibrate e meno scorbutiche rispetto agli anni recenti, e questa è una brutta notizia sia per Vinales (4°) che per Rossi (7°), lontani dalla prima fila e che sono attesi a una gara in rimonta per provare a rompere l’egemonia dei piloti della casa alata. Valentino dopo aver dato segnali incoraggianti in mattinata (5° tempo e passo sull'1'39"), non è riuscito a trovare il guizzo giusto nei 15 minuti di Q2 a propria disposizione ed ha accusato un ritardo di oltre 6 decimi sulla coppia Pedrosa-Marquez che lo costringerà a scattare dalla terza fila. Con Valentino in ombra, a prendersi la palma di miglior pilota tricolore è il redivivo Iannone, che dopo aver strappato il miglior crono in Q1 ottiene un ottimo 5° crono con una Suzuki apparsa in ripresa. Ottavo tempo per Jorge Lorenzo mentre disastrosa qualifica per Andrea Dovizioso, che scatterà dalla 5^ fila con il 14° tempo dietro a Danilo Petrucci.

La griglia di partenza

POSIZIONE PILOTA MOTO DISTACCO 1 Daniel Pedrosa Honda 1'38.249 2 Marc Marquez Honda +0.049 3 Cal Crutchlow Honda LCR +0.204 4 Maverick Viñales Yamaha +0.428 5 Andrea Iannone Suzuki +0.495 6 Johan Zarco Yamaha Tech 3 +0.612 7 Valentino Rossi Yamaha +0.659 8 Jorge Lorenzo Ducati +0.661 9 Johan Folger Yamaha Tech 3 +0.859 10 Jack Miller Honda Marc Vds +0.876

I 5 momenti chiave delle qualifiche di Jerez

- In Q1 Dovizioso, dopo aver realizzato il secondo tempo parziale dietro ad Aleix Espargaro, monta le gomme soffice per abbassare il proprio crono ma fallisce miseramente il tentativo, confermando il proprio scarso feeling con la moto e con questo tracciato. Il forlivese perde la chance di partecipare alla Q2, dove approdano Iannone ed Aleix Espargaro.

- Marquez alza subito l’asticella, facendo segnare 1’38”298, al primo passaggio che gli vale pole provvisoria

- Pedrosa non ci sta e proprio nell’ultimo giro utile riesce ad azzeccare il giro perfetto, scavalcando Marquez in 1’38”249.

- Rossi sottotono per tutto il turno, riesce a migliorare leggermente passando dall’11esimo tempo al 7° crono davanti a Jorge Lorenzo di soli 2 millesimi.

- Il Cabroncito ha ancora una cartuccia da sparare e prova il tutto per tutto ma osa troppo nel curvone dove rischia di cadere e perde qualche millesimo, che gli impedisce di scavalcare Dani Pedrosa che resta in pole per soli 49 millesimi.

Il migliore

Dani Pedrosa (Pilota HRC): 560 giorni dopo rompe il sortilegio e torna a realizzare una pole position in MotoGP. Determinato e a suo agio come un topo nel formaggio su questo tracciato, dove è spesso salito sul podio ma ha vinto l’ultima volta nel 2008, Dani appare ringiovanito dall’avvento di Guidotti-Gibernau nel proprio box e domani si candida a vestire i panni del guastafeste in gara.

Il peggiore

Andrea Dovizioso (Pilota Ducati): Irriconoscibile ed attapirato. Piglia oltre sei decimi da Lorenzo e scatterà dalla 5^ fila. A Jerez ha sempre faticato in passato ma vederlo così distante dai migliori è un filo inquietante.