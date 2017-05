Pedrosa re delle prime libere, Rossi è soltanto 16esimo

Dani Pedrosa è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale MotoGp. Sul circuito bagnato dalla pioggia di Jerez de la Frontera lo spagnolo (Repsol Honda) ha girato in 1'51.648 staccando di appena 2 millesimi il britannico Cal Crutchlow (Lcr Honda). Terza, a 159 millesimi, la Honda dell'australiano Jack Miller. Quarto tempo per Andrea Dovizioso su Ducati (+0.182) davanti allo spagnolo Marc Marquez in sella a Honda (+0.314). Ottavo Danilo Petrucci (Ducati) a 705 millesimi, nono Jorge Lorenzo (Ducati) a 711 millesimi, decimo Maverick Vinales (Yamaha) a 907 millesimi. Solo 16° Valentino Rossi (Yamaha), a 1.615 da Pedrosa.

Moto 3: guida Jakub Kornfeil davanti ad Arbolino e Perez

Jakub Kornfeil ha fatto registrare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna classe Moto3. Il ceco (Peugeot MC Saxoprint) ha chiuso sul circuito di Jerez de la Frontera con il crono di 2'01.000, precedendo di 309 millesimi l'italiano Tony Arbolino (SIC58 Squadra Corse) e di 348 millesimi lo spagnolo Vicente Perez (Reale Avintia Academy). Quarto tempo, a 717 millesimi, per Nicolo Bulega (SKY Racing Team VR46) davanti al connazionale Niccolò Antonelli (Red Bull KTM Ajo, +1.073). Nella top ten anche Andrea Migno (SKY Racing Team VR46), autore dell'ottavo tempo (+1.279).