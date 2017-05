Pedrosa si conferma anche nelle seconde libere, Rossi è 12esimo

Dani Pedrosa si è confermato il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale MotoGp. Sul circuito di Jerez de la Frontera, finalmente asciutto dopo la pioggia del mattino, lo spagnolo (Repsol Honda) ha chiuso con il tempo di 1'39.420 precedendo di 544 millesimi l'australiano Jack Miller. Terzo tempo per il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda), a 625 millesimi, davanti allo spagnolo Jorge Lorenzo in sella a Ducati (+0.871), Danilo Petrucci (Ducati, +0.958) e Maverick Vinales (Yamaha, +0.959), protagonista di una scivolata. In top ten anche Andrea Dovizioso (Ducati), nono a 1.008 da Pedrosa. Valentino Rossi (Yamaha) chiude 12°, a 1.278, 14° tempo invece per Marc Marquez (Honda) a 1.495.

Moto 3: Joan Mir è il più veloce

Joan Mir ha dominato la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna classe Moto3. Sul circuito di Jerez de la Frontera lo spagnolo (Leopard Racing) ha chiuso con il tempo di 1'49.564 precedendo di 221 millesimi Romano Fenati (Marinelli Rivacold Snipers) e di 834 millesimi il britannico John McPhee (British Talent Team). Sesto tempo per Tony Arbolino (SIC58 Squadra Corse), a 1.128, davanti all'altro italiano Niccolò Antonelli (Red Bull KTM Ajo) a 1.400. In top ten anche Lorenzo Dalla Porta (Mahindra Northgate Aspar) a 1.926 da Mir.

