Pedrosa vince la gara n° 3000 davanti a Marquez. Lorenzo risorge ed è 3°: disastro Rossi solo 10°

La gara numero 3000 della storia della MotoGP incorona Dani Pedrosa nell’olimpo dei grandi della categoria, ci regala la resurrezione di Jorge Lorenzo e della Ducati, finalmente a podio, dopo un trittico di gare da dimenticare e apre inaspettatamente la crisi della Yamaha ufficiale e di Valentino Rossi: incredibilmente 10° al traguardo dopo una gara passata interamente nelle retrovie e conclusa con un risultato assolutamente disastroso. Podio tutto spagnolo a Jerez de la Frontera in un weekend che sancisce la rinascita della Ducati, conferma il valore della RC213V e apre l’inattesa crisi delle Yamaha ufficiali. Giovedì, alla vigilia del weekend, si pensava che le M1 avrebbero dominato su questo tracciato, storicamente favorevole alla casa di Iwata, e invece sia Vinales che Rossi non sono mai stati realmente competitivi su questo tracciato. I due alfieri della casa del Diapason hanno sofferto eccessivamente l’usura delle gomme e sono state ridicolizzate dalla Yamaha clienti di Johan Zarco, 4° al traguardo e autore della migliore gara nella sua breve carriera in MotoGP. Bel 5° posto per Andrea Dovizioso, scattato dalla quinta fila, bel settimo posto per Petrucci con la Ducati GP17 della Ducati Pramac mentre secondo ritiro in quattro gare per Iannone, con la Suzuki.

L'ordine d'arrivo

Posizione Pilota Moto Distacco 1 Dani Pedrosa Honda 45'26.827 2 Marc Marquez Honda + 6.136 3 Jorge Lorenzo Ducati +14.767 4 Johan Zarco Yamaha Tech 3 +17.601 5 Andrea Dovizioso Ducati +22.913 6 Maverick Viñales Yamaha +24.556 7 Danilo Petrucci Ducati Pramac +24.959 8 Johan Folger Yamaha Tech 3 +27.721 9 Aleix Espargaro Aprilia Gresini +31.233 10 Valentino Rossi Yamaha +38.662

I 5 momenti chiave del GP

Allo spegnimento del semaforo, Dani Pedrosa scatta dalla pole position e si prende la testa della corsa davanti a Marquez. Rimarrà in testa fino alla bandiera a scacchi: grazie a un ritmo sull’1’40”basso che è stato inarrivabile sia per il compagno di squadra che per tutti gli altri piloti in pista.

Zarco fra il secondo e terzo giro in pochissime curve svernicia Rossi, Vinales, Iannone e addirittura Marquez issandosi al secondo posto. L’ebrezza di restare al secondo posto però dura nemmeno una tornata poiché Marc si riappropria della posizione e si rimpossessa della seconda posizione alle spalle di Pedrosa.

Al nono giro alla curva 11 dove erano già scivolati, Crutchlow, Pol Espargaro e Rabat, Iannone finisce per terra con la Suzuki: rimediando il secondo ritiro della stagione.

All’11esimo giro, Lorenzo dopo un inseguimento durato alcuna tornate esce velocissimo dal rettilineo e con una staccata regale svernicia Zarco issandosi in terza posizione. Non la mollerà più fino alla fine della gara.

Rossi, sesto fino al 13esimo passaggio, nella seconda metà di gara inizia ad arrancare girando su tempi anche due-tre secondi più lenti dei battistrada e nel giro di 8 giri viene scavalcato da Vinales, Petrucci, Folger ed Aleix Espargaro: chiudendo addirritura al 10° posto. Per il dottore si tratta del peggior risultato su questa pista dalla stagione 2006.

La statistica chiave

2006 – Bisogna risalire a questa annata per non trovare una Yamaha sul podio in questo Gran Premio. Dal 2007 al 2016 la casa di Iwata sul tracciato andaluso ha portato a casa 6 vittorie (3 di Rossi e 3 con Lorenzo), 4 secondi posti e 5 terzi posti.