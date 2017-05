Pedrosa: "Vittoria di testa", Lorenzo: "Un terzo posto che vale un successo"

C'è un feeling speciale fra Jerez de la Frontera e Dani Pedrosa. In 11 annate, sul tracciato andaluso, Pedrosa ha ottenuto 10 podi ed oggi ha colto il successo più bello al termine di un weekend da assoluto dominatore. Il piccolo grande Dani ha chiuso davanti a Marquez e al redivivo Jorge Lorenzo, che si toglie lo sfizio di battere sia Viñales che Valentino Rossi e si gode il primo podio di una Ducati finalmente competitiva.

Dani Pedrosa (Pilota HRC, 1° classificato): “E' stata una gara estremamente dura. E' stato difficile mantenere la calma. Era difficile andare veloce, il feeling non era ottimale, a tratti era come se stessi per cadere. Ho scelto l'anteriore dura non ero molto a mio agio e ho dovuto mantenere la concentrazione per gestire la gomma. Verso metà gara Marc ha iniziato ad essere veloce e a mettermi pressione, ma son riuscito a gestire i miei tempi e la mia guida. Sono contento, è bellissimo vincere su questa pista.

Marc Marquez (Pilota HRC, 2° classificato): “Ho cercato di spingere e restare ad un secondo e mezzo per poi attaccare alla fine. Ma sin dall'inizio non sono stato a mio agio sulla gomma anteriore, si muoveva molto, era una situazione critica. E in queste condizioni Dani era migliore, spingeva di più. Ci ho provato fino alla fine anche se era difficile. Dopo essermi preso un grande spavento, ho capito che il secondo posto qui andava bene, era un ottimo modo per concludere il weekend. A Jerez fatichiamo sempre, quest'anno siamo stati forti”.

Jorge Lorenzo (Pilota Ducati, 3° classificato): “Questo risultato è come una vittoria, abbiamo sofferto molto la mancanza di risultati e della velocità. Le critiche delle persone che non ci hanno lasciato il tempo di dimostrare che potevamo essere competitivi. Questo risultato va a queste persone. Sono contento perché Jerez non è mai stata buona per Ducati, mentre è buona per me. Adesso dobbiamo lavorare per trovare lo stesso risultato anche negli altri circuiti, in quelli dove andiamo bene. Normalmente quando hai il passo nel fine settimana sai che farai una buona gara. Magari ti aspetti di più e fai male, o altre volte ti aspetti meno e fai bene, come oggi. Ho cercato di gestire, è stato difficile passare Zarco ma lui alla fine ha rallentato. Sapevo che lavorando molto si sarebbe riuscito ad andare forte era questione di chilometri. Ho trovato qualcosa, che forse mi può dare qualcosa. Mi manca ancora qualcosa da scoprire, le Honda erano inarrivabili, ma se continuiamo a fare chilometri possiamo farcela. La Ducati è una moto difficile che va guidata con certe caratteristiche, in modo illogico. Serve tempo per capire. Come in tutta la mia carriera ho sempre capito alla fine e sono andato forte. Il mio obiettivo era essere il primo pilota ducati e l’ho fatto. Non mi aspettavo di fare podio. Le Mans potrebbe essere un circuito favorevole come anche il Mugello. Con qualche miglioramento possiamo fare molto bene”.