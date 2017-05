Valentino Rossi: “Non sarà facile restare in testa al mondiale"

La conferenza stampa del giovedì, che come da tradizione precede l’inizio dell’azione in pista nel fine settimana di gara, ha avuto tra i suoi protagonisti Valentino Rossi. E non potrebbe essere altrimenti, in quanto il 38enne pesarese della Yamaha è il leader della classifica Mondiale MotoGP 2017, comandata grazie a tre piazzamenti a podio su altrettante gare sin qui corse in questa stagione.

L’arrivo del Motomondiale in Europa, su di una pista da lui così amata come Jerez (9 vittorie per Valentino su tale asfalto, nelle varie categorie in cui ha fino ad ora corso), può essere una ottima occasione per cercare la prima vittoria stagionale, aumentando il vantaggio sui più immediati inseguitori, Maverick Vinales e Marc Marquez. Queste le sue impressioni sul ritorno del campionato nel Vecchio Continente, con un accenno a qualche ricordo dei suoi inizi nel campionato risalenti al 1996: “E’ grandioso tornare in Europa, perché non dico che il vero Mondiale inizia con questo gran premio, ma sicuramente i tracciati “storici” del calendario sono soprattutto qui. L’anno scorso a Jerez sono riuscito a vincere, ma ogni stagione fa storia a sé. La pista è comunque fantastica, mi piace sempre molto venire qui. E’ un circuito che conosco bene, già dai tempi della 125 venivamo qui a fare i test, così come poi accaduto per le altre classi in cui ho corso, mentre ora l’autodromo un po’ ha perso il ruolo di punto di riferimento per le prove pre-Mondiale. Specialmente l’ultima parte del tracciato, la zona dello stadio, è davvero molto emozionante, perché senti il rumore ed il calore del pubblico presente, oltre a riuscire a percepirlo come vicino a te ed alle moto“.

Sempre a riguardo della pista andalusa, una domanda non poteva che riguardare l’importanza rivestita dall’ultima curva, teatro di vari duelli tra piloti tra cui quello che vide, nell’edizione 2005 del GP di Spagna, coinvolto lo stesso Rossi con l’allora rivale Sete Gibernau: “La curva 13 è un punto in cui superare è molto difficile, perché si arriva piuttosto veloci ed è una piega stretta, angusta. Ci sono stati diversi confronti in passato, ma se dovessi scegliere preferirei arrivarci come nel 2016, con qualche secondo di vantaggio sui miei rivali. Sarebbe tutto molto più semplice“.

Infine, non poteva mancare una considerazione sull’attuale situazione in campionato, che lo vede primeggiare: “Nei test pre-stagionali ho faticato molto, ed a maggior ragione per tale motivo è bello essere al comando della classifica generale. Non sarà facile mantenere la posizione, ma ci proveremo. Dopo il week-end di gara, lunedì, avremo anche una giornata di test, che per quanto non sia mai facile da affrontare dopo il fine settimana del gran premio, ci darà l’opportunità di provare diverso materiale utile per migliorare la moto, oltre a ciò che abbiamo già testato due giorni fa, a Le Mans“.

Parlano anche gli spagnoli: Marquez, Pedrosa, Vinales e Lorenzo

La conferenza stampa del GP di Spagna della MotoGP è stata l’occasione per celebrare i 3000 GP del Motomondiale che cadono proprio in questo weekend. Alla presenza di Angel Nieto e Giacomo Agostini, due leggende della moto, i protagonisti attuali hanno spiegato i loro pensieri in vista del GP di Jerez de la Frontera.

Maverick Vinales (Yamaha) ha iniziato parlando del passo falso di Austin. “Preferisco pensare alle cose positive, ovvero alle due vittorie di Losail e Argentina. In Texas probabilmente ero in grado per lottare con Marquez fino alla fine, ma ho commesso subito un errore. Non mi ha reso felice, certo, ma sarà tutta esperienza per il futuro. Mi sento bene su questa moto e parto in questo fine settimana per centrare il massimo bottino di punti possibile”. Come si trova a Jerez? “Mi piace molto questa pista. L’anno scorso chiusi sesto con la Suzuki, per colpa di una decisa carenza di grip. Quest’anno con la Yamaha vado molto meglio in questo aspetto, per cui sarà fondamentale trovare il giusto assetto”.

Fresco della vittoria negli States, Marc Marquez (Honda) è, ovviamente, fiducioso per la prima gara stagionale di questo campionato. “Era proprio il momento di vincere ad Austin. Le prime gare erano state buone ma non avevamo raccolto quanto dovuto. A Jerez abbiamo fatto un test positivo a febbraio, per cui vedremo durante il weekend se sapremo confermarci. La pista è difficile e le gomme incidono parecchio, nel mio caso proverò a lottare per il podio”. Contento di tornare in Europa? “Sbarcare nel vecchio continente permette di trovare piste diverse, più strette, meno lunghe e un assetto può funzionare per più gare. Il campionato è tirato con tre piloti davanti a tutti in pochi punti, per cui si annuncia grande battaglia”. Dopo un 2014 quasi perfetto, è il terzo anno consecutivo nel quale siete in lotta per trovare il giusto feeling con la moto. Come si spiega? “La Honda attuale, in realtà, è addirittura superiore a quella, la differenza la fanno gli avversari, che hanno effettuato passi da gigante. Dobbiamo sempre alzare il livello, ma anche lavorare sodo sul motore per essere ancor più competitivi“.

Il terzo spagnolo della pattuglia è Dani Pedrosa reduce da un buon GP del Texas, chiuso al terzo posto. “Mi piace correre in casa in un posto speciale per atmosfera e per il layout del circuito. Arrivo da un bel podio in America e voglio continuare a fare bene. Sarà importante iniziare il fine settimana nella giusta maniera. Vedremo da domani, meteo permettendo”. Il suo tallone d’Achille rimane il sabato? “Le qualifiche sono più importanti rispetto al passato, in effetti. Devo migliorare sotto questo aspetto e trovare il giusto feeling con la mia Honda. Qui a Jerez sarà ancora più decisivo”.

L’ultimo dei padroni di casa, Jorge Lorenzo, è quello in maggiore difficoltà. Ma rimane positivo. “Proprio oggi festeggio i trent’anni e mi sento bene. La stagione, però, non è incominciata come le aspettative avrebbero voluto. Devo ancora adattarmi ad una moto difficile e speciale. Piano piano ci sto arrivando. Nell’ultima gara ho fatto una buona qualifica e ho chiuso a soli cinque secondi da Dovizioso. Ogni volta che salgo sulla Desmosedici, fortunatamente, miglioro. Farò di tutto per essere ancor più competitivo”. Come sta vivendo questo momento difficile? “So di non essere partito con il piede giusto, ma sono in un team che crede in me e che mi appoggia in toto. Cercherò di ripagare la loro fiducia. Per quanto riguarda la moto non siamo certo sulla pista ideale per le nostre caratteristiche, ma qui mi trovo bene e ho vinto spesso in carriera. Parto con l’ambizione di fare il massimo”.

Chiude la conferenza un Cal Crutchlow che, zitto zitto, sta facendo buone cose. “Sento parlare di ottimo inizio di stagione perché ho ottenuto più punti quest’anno delle prime otto gare della passata stagione. A dire il vero a Losail ero caduto, ma tra Argentina e Texas, in effetti, ho centrato buoni risultati. Con la moto non sono ancora perfetto al 100%, ma arrivo nei tracciati che preferisco, per cui proverò a continuare così”.