Valentino Rossi preoccupato: "Assetto sbagliato e zero feeling con la moto: serve capire e svoltare"

Un calo fragoroso e difficile da spiegare. Il team Yamaha ufficiale e Valentino Rossi si leccano le ferite e si interrogano dopo una gara deludente che lascia in dote un decimo posto inquietante sia per come è maturato sia per il distacco enorme rimediato nei confronti di Honda e Ducati. Per il Dottore, l’unico nota lieta è il mantenimento della leadership del mondiale anche se ora il gap da Vinales e soprattutto da Marquez si è ridotto a una manciata di punti.

Valentino Rossi (Pilota Yamaha, 10° classificato)

" E' stata una gara molto difficile al termine di un weekend molto complicato. Non ho mai avuto un buon feeling con la moto e le gomme. Abbiamo cercato di lavorare molto, specialmente per sistemare spin e accelerazione, ma sfortunatamente in gara è andato tutto male. Col passare dei giri le cose sono andate peggiorando. Alla fine ho dovuto rallentare molto, c'erano molte vibrazioni. E' stato positivo arrivare alla fine, ma per l'intero è team è stato un fine settimana complicato. Ci aspettavamo di essere più forti e competitivi in questa pista, almeno guardando ai risultati dello scorso anno. Abbiamo bisogno di capire cosa è successo, domani faremo dei test e vedremo. Sorpresa da Pedrosa? No, per me, è da considerare uno dei favoriti. "

Maverick Viñales (Pilota Yamaha, 6° classificato)

" Dobbiamo riflettere su quello che è successo e cercare di migliorare per le prossime gare, perché abbiamo perso punti importanti per il Mondiale - ha detto - è stata una giornata strana. Nel warm up ho avuto un ottimo feeling, davvero preciso in tutti i punti di frenata. Ma al pomeriggio non ho avuto la stessa sensazione. Mi sembrava di cadere ad ogni curva. Perciò è stata una giornata veramente strana e difficile per noi "