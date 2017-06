Valentino Rossi sbarca in Catalogna per rimettersi alla caccia di Maverick Viñales

Valentino Rossi archivia un quarto posto comunque positivo al GP d’Italia e si rimbocca le maniche in vista del GP di Catalogna in programma già nel prossimo weekend. La classifica generale vede ormai scappare il suo compagno Maverick Viñales, ma per il “Dottore” il fine settimana del Mugello è da “bicchiere mezzo pieno”. Per quale motivo? Una settimana fa Rossi era ancora in Ospedale a Rimini, mentre ieri è stato in grado di tenere testa ai migliori e di chiudere subito a ridosso del podio. Non certo un risultato da festeggiare con lo champagne, ma che risulta quasi impensabile se si pensa alla caduta di Cavallara.

Un Rossi acciaccato ma competitivo

Valentino Rossi alla partenza dl GP d'Italia al Mugello, 2017 (Getty Images)Getty Images

Nonostante l’incidente e il dolore che, inevitabilmente, ha accompagnato le gesta del numero 46 sul circuito toscano, Rossi è riuscito a completare prove libere, qualifiche e gara risultando competitivo e pronto a battagliare fino a che le forze lo hanno sorretto. Con un pizzico di tenuta fisica in più, condita con la giusta cattiveria, il podio non era impossibile (pensando che al terzo posto si è classificato Danilo Petrucci con la sua Ducati) ma il pesarese ha vissuto questa tre giorni con lo spirito del “tutto ciò che arriva è un regalo”. Le possibilità che il nove volte campione del mondo saltasse la tappa italiana del Mondiale erano davvero alte e concrete, per cui i punti messi in cascina sono doppiamente importanti.

Ora serve il cambio di passo

Valentino Rossi sfreccia davanti ai suoi tifosi durante il GP d'Italia al Mugello, 2017 (Getty Images)Getty Images

Come detto, tuttavia, Viñales con il secondo posto di ieri ha allungato in classifica portando a 26 i punti di vantaggio sulla seconda posizione, ora detenuta dal sorprendente Andrea Dovizioso che è stato in grado di salire sul gradino più altro del podio al Mugello. Rossi si attesta a 4 punti dal ducatista, mentre porta a 7 le lunghezze di vantaggio su Marc Marquez. L’andamento è buono, non certo da buttare, ma per puntare al titolo servirà un cambio di passo immediato.

L’appuntamento di Barcellona in arrivo è la classica occasione da non lasciarsi scappare. Nella scorsa stagione il tracciato catalano regalò un successo importante al portacolori della Yamaha e in questa occasione può, e deve, essere il trampolino di lancio per una rincorsa nei confronti di Viñales che, fino a questo momento, sembra imprendibile. L’incognita fisica sarà ancora da tenere ben presente, dato che in cinque giorni la situazione non potrà cambiare in maniera radicale, ma i segnali positivi visti nel GP d’Italia possono fare ben sperare il “Dottore” su una pista nella quale ha saputo scrivere pagine incancellabili della storia del Motomondiale.

Alessandro Passanti