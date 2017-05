Valentino Rossi sfida Marquez e Viñales nella corrida di Jerez

L’inizio extra-europeo del Motomondiale 2017 è ormai alle spalle ed ora è tempo di GP di Spagna, sul tracciato di Jerez de la Frontera. Si sbarca nel Nuovo Continente con Valentino Rossi al comando della classifica generale della classe regina: una premessa gustosissima (nonché sorprendente al punto giusto) per un appuntamento “ispanofilo” per eccellenza. Nelle ultime dieci edizioni della gara spagnola, infatti, solo Valentino Rossi (2016, 2009, 2007) e Casey Stoner (2012) sono riusciti nell’impresa di far risuonare un inno diverso dalla Marcha Real sul palco-premiazioni del circuito andaluso, dinanzi ad un pubblico che solitamente fa sentire parecchio il suo calore nei confronti dei riders locali…

Quello che partirà venerdì mattina a Jerez sarà il quarto weekend iridato dell’anno; un appuntamento sentito e glorioso, il primo di tanti altri fine-settimana sulle storiche piste europee che si preannunciano emozionati, scoppiettanti ed imprevedibili… La prossima è l’edizione numero 30 del GP di Spagna a corrersi sulla pista sita all’estremo sud della penisola iberica. L’anno scorso, come si accennava poco sopra, qui trionfò Valentino Rossi (suo primo e penultimo successo stagionale): pole position, giro più veloce in gara e vittoria davanti all’amatissimo tandem di casa Jorge Lorenzo-Marc Marquez. In pratica, la trasferta perfetta, per il Dottore di Tavullia… Il nove-volte Campione del Mondo è attualmente primo in classifica iridata ed è l’unico pilota della MotoGP ad essere sempre finito sul podio dall’inizio della stagione, in Qatar.

Maverick Vinales e Valentino Rossi Eurosport

Cinquantasei punti per Vale, mentre a quota cinquanta si trova il temibile compagno di box Viñales. Per il numero 25 della Yamaha, il Texas ha rappresentato la prima vera delusione della stagione (ad Austin, Maverick ha commesso oggettivamente anche il primo vero errore in pista, da gennaio ad oggi); nel GP delle Americhe è arrivato per lui uno zero pesante – soprattutto a livello psicologico – a causa di una caduta “evitabile”, quindi, il centauro di Figueres vorrà dimostrarsi e dimostrare davanti al suo popolo che la rotta verso l’iride può essere ripresa fin da subito, senza eccessive ansie… Il portacolori spagnolo dei Tre Diapason ha bagnato il suo 2017 agonistico in modo eccezionale, con un precampionato da leader-cannibale e con una doppia vittoria nelle prime due gare; Viñales è arrivato solo sesto nel GP di Spagna 2016, sulla Suzuki, e intende tornare presto presto tornare primo in classifica.

Ad insidiare le ambizioni di entrambi i piloti Movistar Yamaha ci penserà il solito Marc Marquez… Per il Campione del Mondo in carica, il fine settimana al C.O.T.A. di Austin si è concluso come (ampiamente!) da pronostico: vincendo alla grande. Per il quinto anno di fila. Un successo che lo ha rilanciato in campionato, dove ora si trova al terzo posto con un divario di diciotto punti dal numero 46 azzurro. Il funambolo di Cervera non vanta un curriculum eccelso a Jerez, eppure, non lo si può proprio non piazzare in primissima fila per la vittoria di domenica prossima. Morale della favola: come gli capita ormai da due decenni, Valentino Rossi dovrà vestirsi ancora una volta da matador italico e cercare di continuare a “domare” i tori indigeni nelle tante arene spagnole in cui è stato di volta in volta spedito. Dal fugace Gibernau all’immancabile Lorenzo, dal Cabroçito Marquez fino all’ultimo arrivato Viñales. Non crediamo sia un problema per lui affrontare quest’altra corrida…