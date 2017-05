Hayden non ce l'ha fatta: si è spento a 36 anni, l'annuncio dall'Ospedale Bufalini

E' morto Nicky Hayden. Il pilota di Superbike era ricoverato da mercoledì scorso nel reparto di rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena, in seguito a un terribile incidente stradale. Aveva solo 36 anni e dopo aver conquistato il Mondiale di Moto GP nel 2006 davanti al rivale/amico di semore Valentino Rossi dal 2016 era passato alla Super Bike. Destino davvero infausto per lui, pilota abituato a sfrecciare a oltre 300 km/orari che ha perso la vita in un incidente in bicicletta, altra grande passione del Kentucky Kid.

Ad annunciare il decesso l'ultimo bollettino medico dell'istituto. Dal momento del ricovero, le condizioni del pilota campione del mondo della MotoGp nel 2006, investito da un'auto durante un allenamento in bicicletta lungo la Riccione-Tavoleto, erano apparse gravissime.

" Alle ore 19.XX, il Collegio medico ha accertato il decesso del paziente Nicholas Patrick Hayden, ricoverato da mercoledì scorso 17 maggio nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Bufalini di Cesena a seguito del gravissimo politrauma occorso in quella stessa data "

Così recita il testo del comunicato dell'Ospedale Bufalini.