Iannone presenta la nuova Suzuki: “Sarà difficile, ma punto a vincere”

La Suzuki esce allo scoperto. È stata presentata oggi a Sepang, in Malesia, a pochi giorni dai primi test stagionali MotoGp, la nuova GSX-RR che avrà il compito di non far rimpiangere la moto dell'anno scorso, tornata a vincere una gara nel Gran Premio di Gran Bretagna. Completamente rinnovata la line-up dei piloti. Partito Maverick Viñales, passato alla Yamaha, la casa di Hamamatsu ha puntato su Andrea Iannone e Alex Rins.

"Quello che abbiamo fatto nel 2016 è stata una bella sorpresa - ha dichiarato il responsabile del team Davide Brivio -. È stato un bell'anno ma lo vedo come un punto di partenza. Sono contento della nuova line up: Iannone è un top rider, credo che sia pronto per grandi risultati; Rins invece è un talento e faremo di tutto affinchè lo possa mettere in pista. Mi piacerebbe vedere Andrea con i primi e Alex vicino a lui".

Andrea Iannone ha le idee chiare. "Spero di far bene, il mio target è vincere ma sarà difficile, daremo tutto - ha dichiarato il pilota di Vasto - Durante l'inverno mi sono allenato e mi sono rilassato. Le impressioni a Valencia sono state molto buone, la moto mi piace e il telaio è ottimo, si adatta tanto al mio stile. Ho avuto delle buonissime impressioni. Una scuderia familiare, amichevole. Si lavora con il sorriso e questo è un gran bene - ha ammesso - Un consiglio a Rins? Lui è un grade talento, può imparare da me ma anche da ogni situazione in MotoGp".

L'obiettivo di Rins invece è avere da subito un buon impatto in MotoGp. "Ora sto bene", ha detto sul palco di Sepang lo spagnolo, protagonista di un brutto incidente durante i test al 'Ricardo Tormo'. "Sono pronto per scendere in pista. In questi mesi mi sono ripreso e mi sono allenato bene - ha evidenziato - Il passaggio in MotoGp? È difficile, la moto ha molto potenza in più da gestire ma è anche l’aspetto che più mi piace".